Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Aranđelovdan, a ovog sveca slave i mnoge poznate ličnosti. Među njima je i muzička zvezda Zdravko Čolić.

Naime, njegova naslednica Una je na svom Instagram profilu podelila fotografiju iz njihovog podoričnog doma.

Zdravko Čolić
Zdravko Čolić Foto: Printscreen Instagram

Na njoj je ikona svetog Arhangela Mihaila, slavska sveća i žito, te je uslikala i ceger u kojem je odnela slavski kolač u crkvu.

Čolići slavu obeležavaju u krugu porodice, skromno, sa ispoštovanim svim običajima.

Ulje za kosu stiže iz Egipta

Sede vlasi Zdravko Čolić (74) prekriva i fenomenalno uspeva da sakrije kod frizera. On je inače poznat kao neko ko vodi računa ne samo o svom izgledu već i o zdravlju. Redovno vežba i ide u hiperbaričnu komoru, a poseban akcenat stavlja na svoju kosu. Farba se isključivo bojom prirodnog sastava, a dlaku neguje uljem semena crnog kima koje mu stiže iz Egipta. Kosu pere šamponom od koprive.

Zdravko Čolić nekad i sad Foto: ATA Images / Antonio Ahe, Pritnscreen/Youtube, Printscreen

Redovno se farbaju i folk legende Mile Kitić (73) i Mitar Mirić (68).

