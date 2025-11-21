ARANĐELOVDAN U DOMU ZDRAVKA ČOLIĆA Ćerka Una pokazala kako se slavi u njihovoj kući, sa korpom otišla u crkvu, pa objavila sliku iz porodične vile (FOTO)
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Aranđelovdan, a ovog sveca slave i mnoge poznate ličnosti. Među njima je i muzička zvezda Zdravko Čolić.
Naime, njegova naslednica Una je na svom Instagram profilu podelila fotografiju iz njihovog podoričnog doma.
Na njoj je ikona svetog Arhangela Mihaila, slavska sveća i žito, te je uslikala i ceger u kojem je odnela slavski kolač u crkvu.
Čolići slavu obeležavaju u krugu porodice, skromno, sa ispoštovanim svim običajima.
Ulje za kosu stiže iz Egipta
Sede vlasi Zdravko Čolić (74) prekriva i fenomenalno uspeva da sakrije kod frizera. On je inače poznat kao neko ko vodi računa ne samo o svom izgledu već i o zdravlju. Redovno vežba i ide u hiperbaričnu komoru, a poseban akcenat stavlja na svoju kosu. Farba se isključivo bojom prirodnog sastava, a dlaku neguje uljem semena crnog kima koje mu stiže iz Egipta. Kosu pere šamponom od koprive.
Redovno se farbaju i folk legende Mile Kitić (73) i Mitar Mirić (68).
Kurir.rs
Zdravko Čolić u Banjaluci: