Slušaj vest

Pevačica Svetlana Grgić pojavila se u muzičkom takmmičenju "Nikad nije kasno" i tom prilikom je otkrila nepoznate detalje o sebi. Ona se razvela od muža, ali ističe da i dalje idu zajedno na letovanja.

Svetlana je ostavila neverovata utisak na publiku i članove žirija "Nikad nije kasno", koje je uspela i da rasplače.

1/3 Vidi galeriju Svetlana Grgić Foto: Printscreen YouTube

- Uživala sam u nastupu, ali koliko god sam se trudila d nema treme, ona je dolazila nekontrolisano. Zbog toga mi je jako krivo, ali Bože moj, možda prvi put tako mora da bude. Meni se ostvario san, nemam reči, prelepo mi je bilo- priznala je ona.

Upisala školu plesa u 6. deceniji

Svetlana je otkrila i kako je došla na ideju da u šestoj deceniji upiše školu plesa iako je po struci ekonomista.

- Znate šta, bila sam na jednoj konferenciji gde je igrao jedan par i ja sam bila oduševljena. Samo sam rekla ‘Ja ovo moram da naučim’. Odmah sam se raspitala da li postoji neki klub i počela sam da plešem standardne latino plesove. Uživam u tome, to je divna terapija- objasnila je Svetlana i ponosno dodala:

- Nikad nije kasno, ja sam u najboljim godinama! Svi treba da rade ono što im srce kaže, da neguju sebe, ako radiš ono što voliš uvek ćeš biti mlad. Ja se vodim time i meni je to najbitnije.

Srećno razvedena

Retko ćete čuti da je neko srećno razveden, ali ova šarmantna dama iz Banja Luke, to za sebe može da kaže.

- Nismo bili kompatibilni i razveli smo se, krenuli smo dalje, ali smo ostali dobri. I dalje smo kao porodica, čak smo razvedeni išli sa sinom na zimovanje, na letovanje jer dete treba da raste uz oba roditelja. Ko smo mi da mu to uskratimo?! I mislim da smo ga dobro vaspitali- rekla je ona u razgovoru.

Kurir.rs/Grandonline

Snežana Pavlović iz "Nijakd nije kasno":