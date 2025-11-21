KADA MLADALAČKI SAN POSTANE JAVA: Ivan Gajić kao maneken otvorio i zatvorio modnu reviju rame uz rame sa kreatorkom Marijom Vitez (FOTO)
Odavno je poznato da su godine samo broj i ništa više, tako da ne mogu da budu ni prepreka u širenju vidika, granica i izmeštanje iz zone komfora. Najbolji pripmer za to je naš kolega, voditelj Ivan Gajić koji se nedavno našao u ulozi manekena.
Na modnoj pisti
Tako da je sad pored poslova medicinskog radnika, novinara, voditelja, pr-a uvrstio još jedno zanimanje. Naime, na nedelji mode svoju kolekciju je predstavila poznata kreatorka Marija Vitez, koja je poželela da sama revija izgleda drugačije od standardnih.
- Ja sam pre dvadesetak godina završio neku školu manekenstva. Tu je bilo uključeno sve vezano za javni nastup, pa samim tim i taj segment. Tad mi je to bilo interesantno. Međutim, onda me je Marija kontaktirala i želela da napravimo malo drugačiju reviju od onih standardnih, pa je prvo trebalo samo da vodim program. Ondnosno, da najavim šta treba. A onda je izrazila želju da otvorim reviju kao model i da vodim program - otkrio je Gajić.
"Pazi šta želiš, ostvariće se"
Ivan je priznao da je ispunio san iz mladalačkih dana.
- Ogromna čast, ali i odgovornost. Krenula je tu i mala trema. Ne od vođenja programa jer sam to radio nebrojano puta, već od tog hoda. Pa, i svetskim top modelima se dešavalo da se sapletu, padnu, neki kiks, što se meni ne bi desilo. Ma, i da sam pao, ustanem i nastavim dalje, ali danas, u vreme interneta, ne bih voleo baš na takav način da budem viralan. Na sreću, sve je prošlo u najboljem mogućem redu, čak i više od toga. Sve u svemu, srećan sam što mi se ispunila želja iz mladalačkih, da ne kažem dečačkih dana i što je to bilo baš ovako, na velika vrata, kao model koji otvara i sa kreatorom zatvara reviju. Eto, pazite šta želite, to će vam se i ostvariti, pa makar i za dvadeset godina“, rekao nam je Ivan kroz smeh na kraju razgovora.
Ivan Gajić o svom odrastanju: