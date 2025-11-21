Na modnoj pisti

- Ja sam pre dvadesetak godina završio neku školu manekenstva. Tu je bilo uključeno sve vezano za javni nastup, pa samim tim i taj segment. Tad mi je to bilo interesantno. Međutim, onda me je Marija kontaktirala i želela da napravimo malo drugačiju reviju od onih standardnih, pa je prvo trebalo samo da vodim program. Ondnosno, da najavim šta treba. A onda je izrazila želju da otvorim reviju kao model i da vodim program - otkrio je Gajić.

"Pazi šta želiš, ostvariće se"

- Ogromna čast, ali i odgovornost. Krenula je tu i mala trema. Ne od vođenja programa jer sam to radio nebrojano puta, već od tog hoda. Pa, i svetskim top modelima se dešavalo da se sapletu, padnu, neki kiks, što se meni ne bi desilo. Ma, i da sam pao, ustanem i nastavim dalje, ali danas, u vreme interneta, ne bih voleo baš na takav način da budem viralan. Na sreću, sve je prošlo u najboljem mogućem redu, čak i više od toga. Sve u svemu, srećan sam što mi se ispunila želja iz mladalačkih, da ne kažem dečačkih dana i što je to bilo baš ovako, na velika vrata, kao model koji otvara i sa kreatorom zatvara reviju. Eto, pazite šta želite, to će vam se i ostvariti, pa makar i za dvadeset godina“, rekao nam je Ivan kroz smeh na kraju razgovora.