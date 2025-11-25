Slušaj vest

Miroslav Ilić toliko voli svoje rodne Mrčajevce da je na seoskom groblju već za života obeležio mesto na kojem će počivati pored svoje supruge Gordane.

Ovu informaciju je svojevremeno medijima otkrio sam pevač, a naša ekipa se zato uputila u ovo mesto blizu Čačka. Odmah smo se otišli do mesnog groblja, gde smo, uprkos velikoj kiši i lošem vremenu, vrlo brzo pronašli mesta koje je Miroslav rezervisao za sebe i suprugu za večno počivalište.

Redovno dolazi

Buduća grobnica legendarnog pevača narodne muzike nalazi se tik pored porodične grobnice njegovih roditelja Milice i Živote.Ograđena je samo betonskom ogradom, dok spomenika nema. Kako smo se i sami uverili, Miroslav vodi računa o grobu svojih roditelja, pa je grobnicu prekrio veštačkom travom, a na njemu je bilo i cveća, što je samo značilo da je nedavno bio u poseti njihovoj večnoj kući. U jednom trenutku se na njihovom grobu pojavio i mali žuti pas, koji je sve vreme tužno zavijao, a čovek koji vodi računa o groblju nam je rekao da je on stalno tu i da ne odlazi s tog mesta.

Iako je ova Ilićeva odluka mnoge iznenadila i smatrali su je bizarnom, on je objasnio svoje razloge zbog čega je izabrao svoje rodno selo za svoju večnu kuću.

- Sa suprugom sam već u Mrčajevcima na groblju ogradio parcelu. Neki ljudi imaju problem da o ovome pričaju, ja nemam. Blizu grobova majke i oca sam ostavio mesto. Bilo je bitno da bude u Mrčajevcima, gde ću? Svaka čast Alejama zaslužnih građana i svim ostalim, ali uvek biram Mrčajevce. Ne treba mi aleja, a neću ni da se ističe moja rodna kuća. Ako neko smatra da sam zaslužio, navratiće ponekad na moj grob kakav god bio - rekao je za pevač za Pink.

Nakon groblja i ove tužne i potresne scene koju smo tamo zatekli, uputili smo se i u deo sela gde je Miroslav odrastao i gde je kasnije renovirao porodičnu kuću. Miroslava za Mrčajevce vezuje toliko toga: detinjstvo, roditelji, mladalačke ljubavi, prvi muzički koraci, ali i zemljak Obren Pjevović, pokojni kompozitor i tekstopisac koji mu je napisao velike hitove, a koji je dobio i svoju ulicu u ovom malom mestu.

Kako smo saznali od njegovih komšija, Miroslav sa suprugom redovno dolazi u Mrčajevce kad god mu to obaveze dozvoljavaju, a posebno tokom leta. Folker je rodnu kuću renovirao. Uređena dvospratnica s drvenim detaljima i veliko dvorište, ono je u čemu pevač uživa kad dođe u Mrčajevce. On je svojevremeno napravio drvenu verandu ispred ulaznih vrata, a u dvorištu se nalazi furuna za pečenje prasića i jagnjića. Kako bi sačuvao privatnost, napravio je visoku ogradu u kamenu. Pored raskošne vile, Miroslav u dvorištu ima još dve kuće, manju šupu i pomoćno odeljenje, koje služi kao letnja kuhinja. Pevač je u renoviranje uložio pravo bogatstvo.

Najlepša kuća

- Šta da vam kažemo o našem slavuju, a da već ne znate? Ponosimo se njime i što nikad nije zaboravio svoj kraj. Ima najlepšu kuću ovde u kraju. Pre nego što mu je otac umro, počeo je da sređuje kuće. Ovu veću planirali su da sruše do temelja, ali su ipak odlučili da je samo dozidaju. Rođeni brat Mikijeve supruge Gordane je arhitekta i on je sve to osmislio. Obično kad leti dođu porodično, onda roštiljaju, prave sedeljke u dvorištu, okupljaju društvo. Brine on i o cveću i svemu, a kad je sam, često svrati i do lokalne kafane da nešto pojede. Nema tih para za koje bio on prodao svoje imanje jer mu je plac uspomena na oca i detinjstvo, a nije da mu nisu nudili ogroman novac - rekla nam je njegova komšinica.

- Kad god uhvatim neku krivinu, odlazim tamo. Živim u Beogradu i volim taj grad, ali mi se duša razgali samo kad sam u Mrčajevcima, to je nešto neobjašnjivo. Tada pomislim u sebi: "Ma, kakav Beograd, ovo ovde je raj" - ispričao je pevač.

Miroslav Ilić sa suprugom: