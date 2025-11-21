Slušaj vest

U četvrtak uveče održano je drugo veče sedmog po redu festivala Sabor narodne muzike Srbije u saradnji SEMUS-a i RTS-a.

Domaćini su bili Marija Veljković i Stefan Mrvaljević, a u trci za glavnu nagradu takmičilo se 14 autora u kategoriji za najbolju novokompnovanu narodnu pesmu.

Nagrade

Pobedu je odnela pesma „Tajna sa Morave“, koju je izvela Snežana Kopunović, a autor je Zoran Dašić Daša, dok je muziku i aranžman radio Vuk Kandić.

Numera "Pomоzi mi" u izvođenju Emira Habibovića zauzela je drugo mesto, dok je trećeplasirana pesma "Noć se spusti tiha", koju je otpevala Ivona Damjanović.

Foto: Semus

Treba napomenuti da su drugoplasirana i trećeplasirana pesma imale isti broj bodova. Prema Pravilniku festivala Sabor narodne muzike Srbije, viši plasman ostvaruje ona kompozicija kojoj je dodeljen veći broj viših ocena u glasanju žirija. Desilo se da drugoplasirana kompozicija ima jednu ocenu od 14 bodova, dok trećeplasirana nema nijednu.

Najveći broj SMS glasova osvojila je kompozicija "Čujem da ponekad" koju je izveo Roki Begović, muziku i aranžman potpisuje Zoran Vlajić, dok je autor teksta Zoran Petković.

Po odluci žirija, nagradu za najbolju interpretaciju i 100.000 dinara dobila je Snežana Kopunović za izvođenje pesme "Tajna sa Morave".

Nagradu za najbolji tekst dobio je Zoran Dašić Daša za pesmu "Tajna sa Morave", koju je izvela Snežana Kopunović. Tekstopisac takođe dobija ček od 100.000 dinara.

1/6 Vidi galeriju Sabor narodne muzike, nagrade Foto: Semus

Nagrada za najbolji aranžman i ček od 100.000 dinara pripali su Aleksandru Kovačeviću za pesmu "Jana" koju je izveo Ranko Šemić.

Specijalne nagrade

Foto: Nemanja Nikolić

Zorica Brunclik i virtuoz i umetnik na harmonici Miroljub Aranđelović Kemiš dobitnici su nagrade „Zlatna ptica“ Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije za ukupan doprinos negovanju i afirmaciji domaće narodne muzike. Povod za Zoričinu nagradu bila je njena karijera koja traje pola veka, te je ona i nastupila u revijalnom delu večeri.

Zlatnu pticu takođe su dobili Narodni orkestar pod upravom Siniše Vićentijevića i Saborski orkestar SEMUS-a pod upravom Zorana Vlajića, dok je Čeda dobio priznanje Ncionalni estradno - muzički umetnik Srbije.

Pobednici prve večeri Sabora narodne muzike Srbije

Podsetimo, prve večeri festivala autori su se takmičili u kategoriji Starogradske pesme i romanse, a pobedu je odnela numera „Još ti se radujem“ koju je komponovao Miljan Miletić, a izvela Aleksandra Ivanov Caka koju je žiri nagradio i za najbolju interpretaciju.

Drugo mesto prema glasovima stručnog žirija osvojila je kompozicija „Oterajte tamburaše“ koju je izveo Vladimir Vještić, a trećeplasirana je pesma „Varalica“ koju je izveo Saša Lazarević Kudra.

Nagradu za najbolji tekst dobio je Dušan Bačić za pesmu „Varalica“ koju je izveo Saša Lazarević Kudra. Tekstopisac takođe dobija ček od 100.000 dinara, a nagradu za najbolji aranžman i ček od 100.000 dinara pripao je Dubravku Isakovu Cicku za pesmu „Aspirin“ koju je izveo Stefan Nikolić i Orkestar Bon Ton.

