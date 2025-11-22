"TEA I BARBARA - JK I ANA NIKOLIĆ ZA SIROMAŠNE" Mreže se usijale zbog plagiranog editorijala iz 2010! Oglasila se i pop diva: Našla sam...
Tea Tairović i Barbara Bobak nedavno su snimile spot za svoju novu duetsku pesmu "Santa leda". Ipak, pevačicama i njihovom timu je verovatno ponestalo inspiracije, pa su na propratnim fotografijama iskopirale pozu Jelene Karleuše i Ane Nikolić sa snimanja čuvenog modnog editorijala za magazin Helou od pre deceniju i po. To su uočili brojni korisnici društvenih mreža.
Tea i Barbara se i nisu baš potrudile da budu inovativne, pa je njihova fotografija gotovo identična kao Jelenina i Anina iz davne 2010. godine.
U vreme kad su nastale ove fotografije o njima su dugo brujali svi mediji i one su se godinama pojavljivale u javnosti, a čini se da se mnogo dopala i Tei i Barbari, pa su rešili da sličnu pozu iskoriste za potrebe snimanja novog spota.
Njihov postupak je izazvao mnogo polemike na mrežama, pa su mnogi komentarisali da su one kao pevačice novije generacije mogle da budu inovativne i idu korak dalje, a da su se ipak vratile u prošlo vreme i oponašale foto-sešn kojima su slavne zvezde svojevremeno podigle prašinu u medijima.
- Vau, Tea i Barbara su baš inovativne! JK i Ana Nikolić večita inspiracija našoj estradi! Najbolji editorijal na našim prostorima, i to iz 2010! Tea i Barbara - JK i Ana za siromašne! Ovo je toliko providno! Skoro 20 godina od ovih fotki, a pevačice ih kopiraju bez stida i srama! Jedna je maJKa i A. Nikolić, ovo je tada (a i sada) bio svet! - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.
Ovim povodom se oglasila i sama Jelena, koja je na svom Fejsbuk profilu podelila svoje stare fotografije iz pomenutog editorijala sa Anom.
- Našla sam ove stare slike drage Ane Nikolić i mene... Neka druga vremena... - napisala je Karleuša.
Nedugo potom, ona je na svom profilu podelila i anketu da li se njenim pratiocima više dopadaju Anine i njene fotke kao original ili Teine i Barbarine kao kopija.
- Obožavam! Vi glasate - kratko je napisala pop zvezda.
Pozvali smo pevačice za komentar, ali one nisu odgovarale na naše pozive.
Inače, pesma dve mlade pevačice naći će se na Teinom predstojećem albumu ''Aska 2''.
Kurir.rs
