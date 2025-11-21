Slušaj vest

Jedan od najautentičnijih vokala regiona, Tony Cetinski, održaće tri uzastopna koncerta u Sava Centru – 28, 29. i 30. novembra 2025. godine. Publika će uživati u njegovim najvećim hitovima, emotivnim baladama i prepoznatljivoj energiji koja ga čini jedinstvenim na regionalnoj muzičkoj sceni.

Foto: Dragan Petrović

Tony se na prestižnu beogradsku scenu vraća sa koncertnim konceptom koji publika najviše voli – iskrenim, emotivnim i snažnim nastupom koji se oslanja na pesme koje su obeležile njegove tri decenije karijere. Ovo nisu tri različita koncerta, već tri prilike da publika doživi ono u čemu je Tony najbolji: čist glas, iskrenu emociju i atmosferu koja se retko gde može osetiti.

Foto: Dragan Petrović

„Želeo sam da Beogradu ponudim nešto posebno. Tri večeri koje će svaka imati svoj identitet, ali će sve zajedno ispričati jednu veliku priču – priču o muzici, emociji i povezanosti koju godinama gradimo“, ističe Tony.

Foto: Dragan Petrović