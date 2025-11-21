Slušaj vest

Saša Lazarević Kudra, pevač sa više od tri decenije iskustva na muzičkoj sceni, ostvario je izuzetan uspeh na ovogodišnjem Saboru narodne muzike, osvojivši tri nagrade, među kojima i onu najznačajniju – nagradu publike. Njegova nova pesma „Varalica“, koju su potpisali Dušan Bačić i Dejan Nikolić, autorski tandem koji stoji i iza pesme našeg predstavnika na Pesmi Evrovizije, već se izdvaja kao jedan od najzapaženijih hitova festivala.

Foto: Promo

„Varalica“ je izazvala snažnu reakciju publike, a aplauz koji je usledio nakon nastupa potvrdio je da je pesma ušla u srce slušalaca već na prvo izvođenje. Upravo zato je nagrada publike Saši posebno značajna.

Foto: Promo

Njegov gest nakon proglašenja dodatno je obeležio veče – celokupan iznos novčane nagrade donirao je u humanitarne svrhe, pokazujući da iza prepoznatljive interpretacije stoji i veliko, nesebično srce.

„Nagrada publike je za mene nešto najvrednije. To je dokaz da je pesma ‘Varalica’ dotakla ljude, a to je najveći razlog zbog kog pevam već više od trideset godina. Hvala svima koji su glasali i koji su mi pružili ovu veliku čast.

Foto: Promo

Odlučio sam da novčani deo nagrade doniram u humanitarne svrhe, jer verujem da se dobro uvek vraća dobrim. Hvala publici koja je uvek uz mene — zbog vas vredim i trajem.“-izjavio je Kudra