Luna o deci

- Ide ludilo, ne bih se žalila, sve nam je lakše i lakše, deca su nam veća, imamo vrtić, imamo vremena kada se posvetimo poslu, nama, deci. U svemu tome treba naći ono najbolje i uživati. Naravno, ja dok ovo pričam setim se sebe kad ludim, kad mi ide para na uši, sve me nervira, svi imamo te dane kad smo na ivici živaca, ali na kraju dana, kad legneš samo pomisliš: “Bože, hvala ti, samo da smo zdravi”. Stalno govorim: “Samo nek mi Bog čuva decu”, jer sam ona mama koja previše brine unapred za sve. U glavi mi je uvek film šta sve može da bude, jer previše lošeg gledam oko sebe i na kraju dana uvek kažem: “Ćuti, samo da su zdrave i biće sve okej”.