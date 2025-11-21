Slušaj vest

Snimanje Pinkovih Zvezda obično donosi napetost, tenziju, glamur, sjaj, ali i poneki nepredviđen trenutak. Ono što se dogodilo u studiju ružičaste imperije izazvalo je salve smeha među publikom. Naš paparaco uslikao je Dragomira Despića poznatijeg kao Desingerica, kako se, sasvim ozbiljno, češlja pred kamerama… iako svi dobro znaju da već godinama nosi svoj prepoznatljiv, obrijani izgled.

Doktor za šoubiznis

Dragomir Despić ume da napravi štos Foto: Kurir

 Hit situacija

Ovaj neobičan prizor nasmejao je i članove ekipe i prolaznike u studiju. Desingerica je, sa svojim dobro poznatim smislom za humor, samo podigao obrvu i nastavio da se "sređuje", kao da se radi o najnormalnijoj rutini pred kamerama.

„Pa šta ako nemam kosu? Moram i ja malo da održavam frizuru!“ našalio se pevač, izazvavši još glasniji smeh prisutnih.

Ovaj trenutak brzo je postao hit iza kulisa, a Desingerica je još jednom pokazao da ume da razbije atmosferu i napravi veselu, opuštenu scenu. Publika ga voli zbog spontanosti, a ovakvi momenti samo potvrđuju zašto je jedan od najšarmantnijih likova na estradi.

Ne propustiteStarsJK NAZVALA DESINGERICU DRVOSEČOM Reper je dobro potkačio: U sve se meša, više je zanimaju svađe od muzike
Jelena Karleuša i Desingerica
Stars"LJUTIM SE NA KOLEGE IZ PINKOVIH ZVEZDA" Zorica Brunclik otkrila šta se dešava iza kulisa, veliko nepoštovanje i neorganizacija: To samo može jedan prostak!
Zorica Brunclik
Stars"NAŠ ODNOS JE BOLESTAN" Desingerica progovorio kako je u Pinkovim Zvezdama kada se kamere ugase: Svi se posvađamo, a onda...
desipic.jpg
Stars"DESINGERICA ME NERVIRA" Ognjen Amidžić progovorio o svađama u žiriju Pinkovih Zvezda: Krene sve normalno, pa eskalira...
Ognjen Amidžić Desingerica

Aleksandra Dabić na Saboru narodne muzike Izvor: Kurir