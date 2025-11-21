Slušaj vest

Snimanje Pinkovih Zvezda obično donosi napetost, tenziju, glamur, sjaj, ali i poneki nepredviđen trenutak. Ono što se dogodilo u studiju ružičaste imperije izazvalo je salve smeha među publikom. Naš paparaco uslikao je Dragomira Despića poznatijeg kao Desingerica, kako se, sasvim ozbiljno, češlja pred kamerama… iako svi dobro znaju da već godinama nosi svoj prepoznatljiv, obrijani izgled.

Doktor za šoubiznis

Dragomir Despić ume da napravi štos

Hit situacija

Ovaj neobičan prizor nasmejao je i članove ekipe i prolaznike u studiju. Desingerica je, sa svojim dobro poznatim smislom za humor, samo podigao obrvu i nastavio da se "sređuje", kao da se radi o najnormalnijoj rutini pred kamerama.

„Pa šta ako nemam kosu? Moram i ja malo da održavam frizuru!“ našalio se pevač, izazvavši još glasniji smeh prisutnih.

Ovaj trenutak brzo je postao hit iza kulisa, a Desingerica je još jednom pokazao da ume da razbije atmosferu i napravi veselu, opuštenu scenu. Publika ga voli zbog spontanosti, a ovakvi momenti samo potvrđuju zašto je jedan od najšarmantnijih likova na estradi.