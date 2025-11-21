Slušaj vest

Pevačica Zorana Simeunović i njen 30 godina stariji suprug, kompozitor Steva Simeunović, godinama su na meti loših komentara zbog velike razlike u godinama, koja njima nikada nije predstavljala prepreku.

Njihova porodica živi mirno, posvećeno i zahvalni su Bogu na svemu što imaju, što se posebno vidi tokom velikih praznika.

Bogata trpeza

Za Aranđelovdan koji proslavljaju Zorana je pokazala delić domaće atmosfere, a kadrovi su osvojili mreže.

Trpeza je bila toliko bogato pripremljena da je na stolu bilo što se kaže "i od ptice mleko" - slavski kolač, riba, razne vrste salata, pite, krompir, sitni kolači i voće, bukvalnoe obilje svega, a svaki detalj otkrivao je ljubav i posvećenost domaćice.

Najveću pažnju ipak je privukao dirljiv trenutak kada je Zorana učila njihovu ćerku da se krsti.

Zorana i Steva su još jednom pokazali da je porodica najveće bogatstvo.

"Nosiću traumu dok sam živa"

Inače, Simeunovićeva je doživela veliku traumu kao tinejdžerka kada je silovana sa 14 godina, a i dan danas vuče posledice.

- Ja nisam jedina kojoj se to desilo. Nosiću tu traumu dok sam živa. Mada isto tako sam zahvalna Bogu što imam ljubav i što uz nju mogu da prevaziđem sve što je loše - rekla je tada pevačica i dodala: