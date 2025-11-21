"MISLILA SAM DA ŽIVIM U HOROR FILMU" Tijana Em o porodičnoj tragediji, smrt najmilijih zauvek ostavila trag: Za nedelju dana ih je oboje izgubila
Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em, pre skoro punih pet godina izgubila je i baku i deku.
Oni su preminuli od posledica korona virusa, a folkerka je jednom prilikom govorila o ovom, za nju najtežem, periodu u životu.
"Za nedelju dana sam izgubila i baku i deku, ubila ih je korona i to me je potpuno slomilo", rekla je pevačica i otkrila da su u tom periodu svi članovi porodice imali virus.
"U istom momentu smo svi bili pozitivni na kovid, tata i njegova majka, moja mama, njen otac i ja. Roditelji i ja smo imali blaže simptome, ali su baka i deka bili baš loše, pa su završili u bolnici. Prvo nas je napustila baka. Tek što smo je sahranili, umro mi je i deka. Mislila sam da živim u nekom horor filmu".
Kurir.rs/Informer
Tijana Em progovorila o vezi sa gitaristom: