Veliki srpski dizajner Mladen Milivojević Baron predstaviće 21. novembra kolekciju inspirisanu stilom, lepotom i životomLenke Dunđerski, tragične heroine iz Vojvodine, i to na dan kada se navršava 155 godina od njenog rođenja i 130 godina od prerane smrti — ovoga puta na jedan drugačiji način.

Nakon prošlogodišnje gala revije na Belom dvoru, kada je Baron prikazao modele iz linije "Infinity", ovog puta uradili smo photo shoot nesvakidašnjeg performansa, a kao zaštitna lica kolekcije "Amor Fati" su glumica Ivana Dudić i vaterpolista Ognjen Stojanović.

U projektu je sa velikom ljubavlju i pažnjom učestvovalo preko 30 ljudi. Editorijal će krasiti naslovnu stranu kultnog jugoslovenskog modnog magazina Bazar.

Glumica Ivana Dudić otkrila je kako se osećala kada je dobila poziv da učestvuje u ovom projektu:

Foto: Mirko Tabašević

– Moram da priznam da je ovo fotografisanje i snimanje bilo drugačije od ostalih zato što sam bila okružena predivnim ljudima na čelu sa Nemanjom Pajićem i Mladenom Baronom, koji su idejni tvorci cele ove modne bajke koju ćemo predstaviti kroz fotografiju i video-projekat. Sam set je bio fenomenalan, od scenografije do divnih ljudi koji su me okruživali — manekeni, moj kum, vaterpolista Ognjen Stevanović, koji je takođe bio tu. Sve je bilo podređeno modi, ali u najlepšem smislu te reči. Pokušali smo da dočaramo i da oživimo ono što je nekada bilo, a danas zapravo mnogo znači: zajednica, moda, ali onako visoka moda, i sećanje na jednu divnu devojku od stila koja je ostala zauvek zabeležena u srpskoj istoriji i književnosti.

Kakav je vaš doživljaj ličnosti Lenke Dunđerski?

– Rekla bih da je Lenka bila, da tako kažem, trendseter tog vremena i isticala se svojim modnim detaljima i odlukama koje je nosila hrabro i dostojanstveno, a rekla bih da je takva bila i karakterno — hrabra, svoja, neukrotiva. Koliko god da je ona bila mila i draga i nežnog belog lica, moj doživljaj nje je zapravo drugačiji. Pa i ta ljubav koja je bila, takoreći, zabranjena i nedostižna — i to je bila „drskost“ tog vremena.

Sam dizajner otkrio je zbog čega je reviju posvetio upravo Lenki:

Ivana Dudić i Mladen Baron oživeli magičnu priču o Lenki Dunđerski! Foto: Mirko Tabašević

– Imperativ ove kolekcije je prefinjenost, ljubav, elegancija, romantika, sve ono što je odlikovalo Lenku Dunđerski. Namenjena je muškarcima i ženama koji žele jedinstven stil bez kompromisa, da su u isto vreme samouvereni, moderni, elegantni i romantični.

– Lenka Dunđerski je bila predmet muške čežnje. Bila je mistična i tajanstvena, oličenje lepote, otmenosti, obrazovana. Bila je posebna i samim tim meni veoma inspirativna. Živela je i volela tajno i sa tom tajnom je i otišla sa ovog sveta, ostavljajući za sobom enigmu o velikoj ljubavi sa slavnim pesnikom Lazom Kostićem. Ove godine, 21. novembra, navršilo se 155 godina od Lenkina rođenja i 130 godina od njene smrti. Ona i njena porodica ostavili su veliki trag i zaveštanje, ne samo u Vojvodini već u celoj Srbiji i regionu, kroz arhitekturu, rad i stvaralaštvo, što mi je u ovoj posebnoj modnoj priči bila dodatna inspiracija. Kolekciju u Lenkinu čast, jednu vrstu omaža, nazvao sam “Amor Fati”, što na latinskom znači “ljubav prema sudbini”. Lenka je definitivno bila modna ikona.

