Slušaj vest

U spektakularnoj atmosferi, pred publikom koja je s nestrpljenjem čekala svaku novu pesmu, ovogodišnji Sabor narodne muzike, festival organizovan u saradnji SEMUS-a i RTS-a, priredio je niz iznenađenja, ali nijedno nije bilo toliko snažno i neočekivano kao pojava Emira Habibovića. Pevač prepoznatljiv po komercijalnim hitovima iznenada je zablistao u potpuno drugačijem svetlu.

Emir je prvi put stao pred publiku kao autor, a hrabri iskorak mu je na kraju doneo i osvajanje drugog mesta, kao i novčanu nagradu od 200.000 dinara.

1/5 Vidi galeriju Emir Habibović Foto: Privatna Arhiva, Goran Jovanović, Printscreen

Publika, stručni žiri, ali i njegove kolege ostali su iskreno zatečeni izvedbom Habibovićeve autorske pesme "Pomozi mi", čija je ogoljena emocija i autentičan pristup osvojila sve prisutne i donela mu prestižnu nagradu.

Oglasio se Emir Habibović

Nakon što je proglašeno da je osvojio drugo mesto, Habibović je podelio emotivnu poruku na društvenim mrežama:

- Večeras sam posebno srećan. Hvala SEMUS-u, RTS-u, hvala svim članovima stručnog žirija, posebno Radetu Vučkoviću, što su prepoznali i podržali moju kantautorsku pesmu – "Pomozi mi". Hvala SOKOJ-u na novčanoj nagradi! Hvala gledaocima koji su glasali za mene.

U nastavku je otkrio da mu ovo priznanje znači daleko više nego što se vidi na sceni:

„Kao i što sami znate, godinama se trudim da pesmom dođem do vašeg srca i duše… Učio sam pored najboljih, to su Šaban Šaulić i Milorad Mića Nikolić! Oni mi u ovim trenucima fale mnogo. Uvek ću pomeniti ove velikane jer sam pored njih naučio mnogo toga, pa eto, i usudio sam se da komponujem pesme za sebe…“

"Ovu nagradu posvećujem Šabanu Šauliću"

Dirljivu objavu završio je posvetom koja je mnoge ganula:

„Ovu nagradu posvećujem Šabanu Šauliću i Miloradu Mići Nikoliću… Dobio sam još veću motivaciju da za mlađu generaciju komponujem i radim temeljno, onako kako su i za mene radili… Ljubim vas i volim – vaš Emir Habibović.

1/6 Vidi galeriju Sabor narodne muzike, nagrade Foto: Semus

Nagrade

Podsetimo, pobedu je odnela pesma „Tajna sa Morave“, koju je izvela Snežana Kopunović, a autor je Zoran Dašić Daša, dok je muziku i aranžman radio Vuk Kandić. Numera „Pomоzi mi“ u izvođenju Emira Habibovića zauzela je drugo mesto, dok je trećeplasirana pesma „Noć se spusti tiha“, koju je otpevala Ivona Damjanović.Najveći broj SMS glasova osvojila je kompozicija „Čujem da ponekad“ koju je izveo Roki Begović, muziku i aranžman potpisuje Zoran Vlajić, dok je autor teksta Zoran Petković. Po odluci žirija, nagradu za najbolju interpretaciju i 100.000 dinara dobila je Snežana Kopunović za izvođenje pesme „Tajna sa Morave“.

Nagradu za najbolji tekst dobio je Zoran Dašić Daša za pesmu „Tajna sa Morave“, koju je izvela Snežana Kopunović. Tekstopisac takođe dobija ček od 100.000 dinara.

Nagrada za najbolji aranžman i ček od 100.000 dinara pripala je Aleksandru Kovačeviću za pesmu „Jana“ koju je izveo Ranko Šemić.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: