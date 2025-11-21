Slušaj vest

Danas je u domu Lepe Brene i Bobe Živojinovića slavi Aranđelovdan. Pripreme su završene od ranog jutra, trpeza je bogata, a atmosfera vesela. Među gostima se očekuju poznata imena sa estrade i sporta, dok za muziku i dobro raspoloženje brine mlada pevačica Mirjana Mirković.

Svi članovi porodice Živojinović uključeni su u pripreme, što su i podelili na društvenim mrežama. Dekoracija, bogata slavska trpeza i vesela atmosfera samo su deo onoga što su domaćini pripremili za svoje goste.

Lepa Brena godinama u biznisu Foto: Kurir, Kurir Televizija

Mladu pevačicu Mirjanu Mirković, koja je stigla među prvima, domaćini su zadužili za muzički deo večeri.

- Sudeći po sjajnom glasu koji ima, sigurno je da će napraviti atmosferu o kojoj će se pričati. Mirjana je poznata po svom talentu još od 2011. godine, kada je bila finalista „Zvezda Granda“.

Viktor spremao sarme

Viktor Živojinović sprema slavu Foto: Printscreen Instagram

Viktor svake godine ponosno ističe da obožava da kuva za slavu i da mu je najvažnije da svakom gostu bude toplo oko srca i lepo za stolom.

U domu Živojinovića vlada praznična atmosfera, a sve miriše na dobro druženje, domaću trpezu i veselje koje će, po svemu sudeći, trajati do kasno u noć.

kurir.rs/blic

