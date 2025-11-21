Slušaj vest

Pevačica Tijana Dapčević u braku sa svojim suprugom Milanom već je 24 godine, a u intervjuu za Scandal! otkriva da je tokom dve decenije njihove ljubavi, bilo trzavica, te da je nekoliko puta razmišljala da ga napusti.

Milan i Tijana Dapčević na ludi kamen stali su 28. aprila 2001. godine, a Tijana Dapčević o braku i turbulencijama govorila je nikad iskrenije:

Otkrila istinu o aferi supruga s konobaricom

- Bilo je kriza i bilo je momenata pošto sam ja poznata bila po tome da sam bila plahovita, da planem, da u nekim trenucima nije bilo "ispeci pa reci". Ja sam se sigurno pakovala jedno četiri puta. Pakovala sam se mnogo davno, svađa neka, glupost, i ja se spakujem - priča Tijana Dapčević, ali otkriva da se nije pakovala kada je bilo reči o navodnoj aferi njenog supruga sa izvesnom konobaricom.

- Nisam se tada pakovala, nije bilo krize, znali smo da je sve izmišljeno i da ne postoji.

Tijana Dapčević o braku je govorila u superlativu, a posebno o svom suprugu Milanu, za koga ističe da u njega nikada nije sumnjala.

"Muža nisam varala nikad"

- Muža nisam varala nikad, ni pomislila. U njega nisam sumnjala. Nikad se mi nismo svađali, to zbog čega sam se ja pakovala to su bile takve gluposti. Tad smo živeli na Banovom Brdu ja spakujem šest kofera i čekam, on dođe i kaže "Šta je sad opet?".

- Ne bih otišla nikad i nikad nisam otišla. Nismo razgovarali po dva sata, to je sve, gluposti. Nisam pomišljala da odem, to je najlakše - kaže Tijana i ističe da je suština u jednostavnosti.

- Nema recepta za srećan brak. Ja da znam koji je recept ja bih napisala knjigu. Kod nas nema ekskluzive, nema ljubavnika, nema ljubavnice, ima samo jedna dosadna priča o ljudima koji nisu zaboravili da se neguju.

- Moj muž je običan čovek od 55 godina, koji mene voli i ja to svakodnevno osećam, zašto bih ga kontrolisala? - istakla je za Scandal!

