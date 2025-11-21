OGLASIO SE JOŠ JEDAN MUŠKARAC KOJI TVRDI DA JE BIO INTIMAN SA TEODOROM DELIĆ! Nakon afere s Terzom i on priznao sve: Imali smo nešto, što me ne tuži?!
U žaru svađe u spavaćoj sobi, Terza je izneo da je bio intiman sa Teodorom Delić, a tim povodom se sada oglasio njegov drug, Danijela Dujkovića Munjez.
Teodora Delić danima unazad na meti je osuda od strane svojih cimera, ali i gledaoca, zbog svog ponašanja i odnosa sa Filipom Đukićem pred svojim verenikom Nenadom Macanovićem Bebicom.
Bora Terzić Terza u žaru svađe sa njom otkrio je da su bili intimni u kolima, a s obzirom na to da se o njihovom odnosu spekuliše već dve sezone, kao i o njenom odnosu sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, on se oglasio.
"Imao sam nešto s njom"
Na samom početku razgovora, otkrio nam je da je tačno da je i on bio intiman sa Teodorom dok za Terzu, kako kaže, ne zna, ali da mu veruje.
- Zašto me ne tuži ako sve nije istina što se tiče mene i nje?! Neću da je blatim, u smislu da se dokazujem da sam nešto imao sa njom, njoj na čast. Za Terzu ne znam da se video s njom, ali ako on to kaže, ja ću da stanem iza njega i verovaću mu. Nervira me što nekada demantuje kada se pomire, pa kao nisu bili zajedno. Brate, je l' si je je*ao ili nisi?! Evo ja kažem, ja sam imao nešto s njom, kraj i tačka, neću da se oglašavam povodom toga - rekao je Munjez, a onda je dodao:
Ako ne bude u vezi više sa Bebicom, kada izađe, Terza i ja ćemo je oplesti u trojci, a možemo i Bebicu s njom i to je to.
kurir.rs/pink.rs
