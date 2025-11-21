Slušaj vest

Nekadašnji voditelj „Nacionalnog dnevnika“ na televiziji Pink, Mihajlo Pavić, iznenadio je javnost pre više od dve godine kada je doneo odluku da se povuče sa te televizije, a sada je odlučio da stavi tačku na spekulacije koje su uporno kružile medijima.

U javnosti je, naime, godinama kružila priča da je Pavić "dao otkaz uživo u programu", što je, kako je sada u razgovoru za Kurir istakao, apsolutna neistina.

1/5 Vidi galeriju Mihajlo Pavić o pričama da je dao otkaz u uživo programu na Pinku Foto: Printscreen

- Tvrdnja da sam ‘dao otkaz uživo u programu’ apsolutno je neistinita. Takav potez nikada nisam napravio, niti takva ‘vest’ ima ikakvo uporište u činjenicama. Ipak, uprkos proteku više od dve godine, ta konstruisana verzija događaja i dalje se uporno reciklira i predstavlja javnosti kao verodostojna, čime se direktno narušava moj profesionalni kredibilitet i ugrožava moj lični mir- rekao je Mihajlo.

Kako objašnjava, njegov odlazak sa Pink televizije bio je promišljen i kulturan gest, a ne dramatičan potez uživo:

- Svoj odlazak najpre sam formalno i u skladu sa profesionalnim standardima saopštio menadžmentu. Tek nakon toga sam, iz potrebe da izrazim zahvalnost kolegama i publici, odlučio da se emotivno oprostim u programu. Taj čin nije predstavljao nikakav ‘otkaz’, već kulturan i ljudski gest upućen sredini u kojoj sam radio i ljudima sa kojima sam godinama sarađivao.

1/4 Vidi galeriju Mihajlo Pavić Foto: Printscreen/Pink, Printscreen/Instagram

Pavić naglašava da je svaka zlonamerna interpretacija njegovog oproštaja iz studija bila lažna, te da iza njegovog odlaska nisu stajali konflikti, senzacionalizam ili bilo kakva drama.

- Moj odlazak bio je lična, promišljena odluka, bez ikakvih konflikata, senzacionalizma ili dramatičnih okolnosti koje mi se danas pripisuju. O toj odluci razmišljao sam dugo, a doneta je isključivo iz ličnih razloga. TV Pink za mene ostaje deo profesionalne biografije i iskustva, a mojim odlaskom nisu se prekinula dugogodišnja prijateljstva, ni privatna ni poslovna - zaključuje Mihajlo.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: