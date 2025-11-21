OGLASIO SE BIVŠI VODITELJ PINKA I PROGOVORIO O OTKAZU! Godinama se šuškalo da je u programu uživo PREKINUO SARADNJU, a sada je otkrio pravu istinu
Nekadašnji voditelj „Nacionalnog dnevnika“ na televiziji Pink, Mihajlo Pavić, iznenadio je javnost pre više od dve godine kada je doneo odluku da se povuče sa te televizije, a sada je odlučio da stavi tačku na spekulacije koje su uporno kružile medijima.
U javnosti je, naime, godinama kružila priča da je Pavić "dao otkaz uživo u programu", što je, kako je sada u razgovoru za Kurir istakao, apsolutna neistina.
- Tvrdnja da sam ‘dao otkaz uživo u programu’ apsolutno je neistinita. Takav potez nikada nisam napravio, niti takva ‘vest’ ima ikakvo uporište u činjenicama. Ipak, uprkos proteku više od dve godine, ta konstruisana verzija događaja i dalje se uporno reciklira i predstavlja javnosti kao verodostojna, čime se direktno narušava moj profesionalni kredibilitet i ugrožava moj lični mir- rekao je Mihajlo.
Kako objašnjava, njegov odlazak sa Pink televizije bio je promišljen i kulturan gest, a ne dramatičan potez uživo:
- Svoj odlazak najpre sam formalno i u skladu sa profesionalnim standardima saopštio menadžmentu. Tek nakon toga sam, iz potrebe da izrazim zahvalnost kolegama i publici, odlučio da se emotivno oprostim u programu. Taj čin nije predstavljao nikakav ‘otkaz’, već kulturan i ljudski gest upućen sredini u kojoj sam radio i ljudima sa kojima sam godinama sarađivao.
Pavić naglašava da je svaka zlonamerna interpretacija njegovog oproštaja iz studija bila lažna, te da iza njegovog odlaska nisu stajali konflikti, senzacionalizam ili bilo kakva drama.
- Moj odlazak bio je lična, promišljena odluka, bez ikakvih konflikata, senzacionalizma ili dramatičnih okolnosti koje mi se danas pripisuju. O toj odluci razmišljao sam dugo, a doneta je isključivo iz ličnih razloga. TV Pink za mene ostaje deo profesionalne biografije i iskustva, a mojim odlaskom nisu se prekinula dugogodišnja prijateljstva, ni privatna ni poslovna - zaključuje Mihajlo.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: