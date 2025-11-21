Slušaj vest

U raskošnom domu porodice Živojinovići na Bežanijskoj kosi večeras vlada prava svečana i glamurozna atmosfera povodom Aranđelovdana. Pevačica je zajedno sa porodicom pripremila sve do najsitnijih detalja kako bi dočekala svoje goste, među kojima će biti najviše poznatih lica.

Okupili pola estrade

Među prvima su stigli Žika Jakšić, Jelisaveta i Miloš Teodosić, a ubrzo nakon njih na slavlje je došao i bivši suprug pevačice Marije Mikić, preduzetnik Jovan Pantić.

I dok je većina obraćala pažnju na njegov dolazak, svima je zapao za oko žuti dečiji kišobran koji je Pantić ponosno držao u rukama. Kroz osmeh je kratko prokomentarisao novinarima:

1/11 Vidi galeriju Lepa Brena i Boba Živojinović večeras sa svojom porodicom proslavljaju krsnu slavu Aranđelovdan Foto: Marko Karović

„Ovo je ćerkin kišobran.“

Nakon toga, bivši partner Marije odmah je ušao u dvorište, gde su ga dočekali domaćini i osoblje iz kuće Živojinovića.

Među zvanicama koje su večeras došle da proslave uz Brenu je i nekadašnji političar Mlađan Dinkić, koji je došao sam, u rukama noseći piće. Prošao je pored novinara i srdačno ih pozdravio, a mnogi su primetili da se vremenom gotovo nije promenio.

Pored njih, slavlje su upotpunili i poznati par Nebojša Grnčarski sa suprugom, kao i estradni menadžer Bane Obradović, koji su dugogodišnji prijatelji porodice Živojinović.

Viktor spremao sarme

Svi članovi porodice Živojinović uključeni su u pripreme, što su i podelili na društvenim mrežama. Dekoracija, bogata slavska trpeza i vesela atmosfera samo su deo onoga što su domaćini pripremili za svoje goste.

Viktor svake godine ponosno ističe da obožava da kuva za slavu i da mu je najvažnije da svakom gostu bude toplo oko srca i lepo za stolom.

1/3 Vidi galeriju Viktor Živojinović sprema slavu Foto: Printscreen Instagram

U domu Živojinovića vlada praznična atmosfera, a sve miriše na dobro druženje, domaću trpezu i veselje koje će, po svemu sudeći, trajati do kasno u noć.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: