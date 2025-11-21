Slušaj vest

Glumica Jelisaveta Orašanin i njen suprug, košarkaš Miloš Teodosić večeras su prvi stigli na slavu Aranđelovdan kod Lepe Brene i Bobe Živojinovića na Bežanijskoj Kosi, a glumica je zatim i prva napustila njihov dom.

Jelisaveta Orašanin je iz doma Živojinovića izašla sa kišobranom u ruci, a iako u prvi mah nije mogla da se seti gde je parkirala, ubrzo je ugledala svoj luksuzni Porše, sela u njega i odvezla se u nepoznatom pravcu.

Foto: Marko Karović

Na pitanje kako se provela, glumica je rekla kratko i jasno: "Bilo je divno".

Viktor spremao sarme

Svi članovi porodice Živojinović uključeni su u pripreme, što su i podelili na društvenim mrežama. Dekoracija, bogata slavska trpeza i vesela atmosfera samo su deo onoga što su domaćini pripremili za svoje goste.

Viktor svake godine ponosno ističe da obožava da kuva za slavu i da mu je najvažnije da svakom gostu bude toplo oko srca i lepo za stolom.

U domu Živojinovića vlada praznična atmosfera, a sve miriše na dobro druženje, domaću trpezu i veselje koje će, po svemu sudeći, trajati do kasno u noć.

