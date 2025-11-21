Slušaj vest

Milica Pavlović se u prethodnom periodu našla na udaru brojnih kolega koji su je okarakterisali kao "foliranta". Dara Bubamara nazvala ju je "fejkerkom", dok Aca Lukas smatra da zbog izjava o njemu zaslužuje "ludačku košulju".

Milica na ove navode u medijima nije reagovala, a sada je govorila o tome koliko se s godinama promenila, i koliko danas drugačije reaguje na napade.

- Ranije, na samom početku sam znala da ne odgovorim odmah pa onda kroz par godina mogu da odgovorim jer znam koliko radim, koliko se trudim. I nikad mi neće biti jasno zašto neko nekome smeta ili zašto neko želi nekome nažao da učini ili ružno kaže o nečemu? To mi nikada neće biti jasno - rekla je Pavlovićeva za Blic i dodala:

- Sada radim na sebi i biram da pustim da postupci drugih ljudi sami govore za njih i njihove reči da govore o njima. Ako oni projektuju to nešto njihovo na meni, sa time sam okej zato što znam ko sam i znam šta sam. Jedino što je i dalje nepromenjeno je to da ne dam ono što je moje, da li je karijera ili porodica - ne dam ono što je moje! Ja jesam javna ličnost, ali nisam budala da me šamaraš kako stigneš! - završila je izlaganje pevačica za Blic.

Kineska Jelena Karleuša

Podsetimo, Aca Lukas obratio se koleginici Milici Pavlović i javno joj poručio da je "kineska Jelena Karleuša", kao i da je vreme da prestane da laže.

Nakon što se u javnosti pojavila izjava Milice Pavlović o njihovom nerealizovanom duetu "Kidaš me", za koji je pevačica rekla da ga je lično obrisala, Lukas je odlučio da prekine ćutanje.

- Dakle, gospođice Milice Pavlović, ne bih se oglašavao, ali moraću, zbog toga da bi ti objasnio neke stvari. Prvo da ti kažem…Ti si izgleda pobrkala lončiće! Jel su te učili kad si bila mala da će da ti poraste nešto ako lažeš? Ti nisi znala da je to rep. Ti si verovatno mislila da će nešto drugo da ti poraste, pa zato lažeš toliko. Lutko moja, porašće ti rep od tolikog laganja! - ispričao je

- Znaš, pod jedan, da se razumemo i ti to jako dobro znaš. Nisi ti pritisla nikakav "delete", niti obrisala duet koji smo snimili ti i ja ili bolje reći ja i ti. Nego, ti je taj duet zabranila moja produkcijska kuća Hype, u dogovoru sa mnom iz tebi jako dobro poznatih razloga! Poznatih i tebi i tvojoj Grand produkciji. Ti znaš zašto je to tako? A zna i sud, jel tako? Tako da ti nisi ništa izbrisala, nego si dobila zabranu!

