Milica Kemez, koja je nedavno priznala da ima novog partnera, pre nekoliko godina u rijaliti je ušla kao frizerka, a učešće joj je donelo popularnost i novu karijeru pa danas radi kao TV voditeljka.

Nakon razvoda od Bore, odlučila je da napravi velike životne promene, te je zato posetila jedan salon i podvrgla se laserskom tretmanu kako bi kako bi uklonila tetovažu makaza.

Kemezova ovo nije krila, već je snimak procedure objavila na društvenim mrežama, a mnogi su njen postupak prokomentarisali kao pokušaj da obriše prošlost.

- Tetovaže su nekad bile za ceo život, hvala Bogu više nisu - prokomentarisala je Kemezova svoju odluku da se reši crteža sa svog tela.

Tražila da se uklone slike s Borom

Osim tetovaža, Kemezova je, kako je otkrio njen bivši suprug Bora Santana u "Eliti 9" tražila i da se iz medije uklone njihove zajedničke slike.

- Povređen sam jer je ona rekla kolegama novinarima da se sve naše slike izbrišu i da se ne objavljuju, preneo mi je Darko to - otkrio je nedavno Bora Santana, kog je ovaj potez Kemezove veoma zaboleo.

Poslednji susret Milice i Bore

- Ništa, samo je prošla, ni pogled. Meni se tamo svi javljaju, a ona ne. Ona kao da je dobila zabranu od nekog i promenila se. Ona je tražila razmeštaj na poslu. Jednom smo se sam posvađali. Imali smo sastanak kad mi je jedna žena vratila kuče. Ja sam jedva vratio moje kuče koje je bio u Ljubuškom. Sedeli smo na RED-u, imali smo prvi sastanak, kuče njoj nije prišlo kao da je znalo. Mi kad smo izašli iz zgrade svi kučiću su utrčali u moj auto, ona ih je izvlačila i mi smo se svađali. Ona je otišla, ja sam joj pljunuo auto - pričao je Bora.

O novom dečku

- Istina je, ali nije istina za mesece. Neću otkrivati koliko je prošlo, to je moja intimna stvar. Istina je da sam srećna i poštovana - istakla je Milica nedavno u ''Magazinu In'' i uporedila svoj trenutni emotivni odnos sa prethodnim:

- Razlikuje se toliko da ne bih poredila, neuporedivo je. Ne bih pričala o tome. Moj sadašnji partner je velika podrška, voli me i poštuje me i vidi sve moje kvalitete na koje sam ja odavno zaboravila - otkrila je Kemezova tom prilikom.

