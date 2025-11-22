Slušaj vest

Mina Naumović i Ognjen Amidžić čekaju svoje drugo dete, a voditeljka neretko na Instagramu objavljuje trenutke iz privatnog života i pokazuje kako provodi trudničke dane.

Ljubav

Mina je ovoga puta podelila emotivnu porodičnu fotografiju svoje majke i sina.

Mina Naumović proslavila rođendan svoje majke Foto: Instagram

Ognjenova Mina je proslavila majčin rođendan u restoranu i jedan trenutak ovekovečila fotografijom. Zoka je grlila svog unuka Peruna, a voditeljka je sve zabeležila i objavila na društvenim mrežama.

- Najbolja mama i baka na svetu danas slavi 66. rođendan. Sve što bih rekla malo je. Hvala ti, volim te i ponosni smo.

1/6 Vidi galeriju Mina Naumović kao devojčica Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram, Printsceen/Instagram

Lepa na majku

Mina je nekoliko puta bila na meti osuda zbog sumnje da je cela izoperisana, a nakon što su pratioci na Instagramu videli stare porodične fotografije, jasno je da je lepotu nasledila od majke.

Podsetimo, Minina majka je doktorka i uniforma joj odlično stoji.

U njenoj biografiji stoji da je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1983. godine, kao jedan od najboljih studenata sa prosečnom ocenom 9,66.

Osam godina kasnije na Medicinskom fakultetu u Beogradu je završila specijalizaciju iz interne medicine sa ocenom 10, 1997. godine na istom fakultetu i magistarske studije iz kardiologije. Ministarstvo zdravlja joj je dodelilo zvanje primarijusa.

Mina bez trunke šminke: