Sanja Marinković je jedna od retkih javnih ličnosti koja ništa od estetskih korekcija nije radila na sebi, a godinama izuzetno vodi računa o svom izgledu i zdravlju.

Pokazala telo

Redovno trenira, pazi šta jede, a rezultati njenog truda su više nego vidljivi.

Voditeljka je sada pokazala kako izgleda gotovo obnažena, u minijaturnom donjem vešu.

Sanja Marinković pokazala telo Foto: Instagram

Sanja je ušla u šestu deceniju, a ima telo devojčice što se jasno vidi na fotografiji koju je objavila na Instagramu.

Crni donji veš je pokazao ali i sakrio sve šta treba, a voditeljka je ponosno pozirala ispred ogledala.

O estetskim korekcijama i zdravlju

Sanja je otkrila da nije protiv zahvata iako se do sada nije podvrgla ni jednom.

- Nikad nisam bila fan plastičnih operacija, ali neću nekoga da razapnem na krst ako to voli. Nije mi samo jasno zašto mlade devojke guraju silikone gde god stignu kad izvajana figura može da se postigne i odlaskom u teretanu - rekla je Sanja jednom prilikom.

Voditeljka je bila na životnoj prekretnici Foto: Printscreen/Instagram

- Zdravije je za ceo organizam, a pritom ne morate da se osećate da biste izgledale zgodno. Vidim da neke devojke odlaze pod nož samo zato što misle da u teretani nije moguće da dobiju efekat kakav daje silikon. To nije istina. Potrebno je samo da imate adekvatnog trenera koji tačno zna koje vežbe da vam preporuči da biste došli do cilja. Mnoge žene su lenje, pa lako nalaze opravdanja, ima i toga - ispričala je tada.

Jede sirovu hranu

Voditeljka je priznala da je tajna nenog izgleda i u hrani.

- Volim pravilnu ishranu i sve manje jedem meso. Poslušala sam neke mudrije od mene, i uglavnom jedem sirovu hranu. Zapravo ne jedem ništa (smeh). Mislim da sam pre 15 godina u restoranu naručila glavno jelo, to uopšte ne radim, ne naručujem i ne jedem glavna jela, radije naručim malo startera. I nije to odricanje, ja u tome uživam, našla sam neki sistem koji mi odgovara. Treniram, ujutru ne jedem ništa, popijem samo sok, posle kafu i oko 13h prvi put unesem hranu - otkrila je voditeljka i priznala da je veliki broj namirnica potpuno izbacila iz ishrane.

