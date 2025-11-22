Slušaj vest

Slađana Guduraš, bosanskohercegovačka starleta, tragično je izgubila život 2014. godine, kada je pronađena mrtva u potpuno uništenom automobilu u kanalu nedaleko od naselja Kuzmin.

Foto: Facebook

Policija je u kanalu pored puta Sremska Rača – Kuzmin otkrila smrskani automobil marke „Golf“ s registarskim oznakama iz BiH.

Obdukcija je tada pokazala da su uzrok smrti višestruke povrede koje su nastale nakon sletanja automobila u kanal.

Plašila se za svoj život

Pevaču se starleta iz Bijeljine, dve nedelje pre nego što je poginula, požalila da je neko prati i da će je ubiti.

– Trećeg i četvrtog decembra nas dvoje smo prespavali u jednom hotelu u Sarajevu, i tada mi je rekla da se plaši za život, jer ima osećaj da je neko prati i da će je ubiti. Od svojih prijatelja, koji su inspektori, tražila je obezbeđenje. Kao da je prizvala smrt. Nije želela da izlazi po restoranima jer se plašila da joj ne naude – ispričao je Miki Mećava jednom prilikom.

- Nečega se pribojavala, ali ne znam čega. Često je pominjala da se plaši bivšeg dečka Dragana, ali ja je nisam shvatao ozbiljno. Iskreno, mislio sam da pravi farsu kako bi skrenula pažnju na sebe, ali sad shvatam da nije tako. Baš sam pod utiskom jer mi je početkom meseca pričala kako se nečega plaši, a sad je stvarno tragično završila. Da li ju je neko jurio kolima pa je sletela s puta ili je nešto drugo u pitanju, policija će sigurno otkriti - začuđeno nam je rekao Miki.

Kako su mnogi tada naveli, njena majka je pokušala samoubistvo nekoliko godina nakon njen smrti.

Podsetimo, Slađana je bila veoma bliska prijateljica sa Dalilom Dragojević. Dve starlete su godinama bile bliske, družile su se, delile su i dobro i zlo, pa je bilo logično da su znale sve jedna o drugoj, a nakon njene smrti Dalila nije javno govorila o njoj.