Sanja Marinković u svojoj emisiji "Magazin In" ugostila je brojne poznate ličnosti tokom dugogodišnje karijere.

Voditeljka je nedavno otkrila da su joj neke glumice tražile novac kako bi gostovale u njenoj emisiji.

Prvo lova, pa gostovanje

Kako Sanja tvrdi, radilo se o iznosu koji odgovara današnjih 50 evra.

- Bilo je glumica koje su tražile novac. I onda sam ja rekla: "Aha, novac... hajde da vidimo koliko para". Sećam se, to je bilo pre jedno deset godina, i one kažu neku cifru, na nivou današnjih 50 evra – priča Sanja i nastavlja:

- Ja kažem: "Pa je l’ ona sebe vrednuje toliko? E pa kad ona vrednuje sebe toliko, onda joj nije mesto u ovoj emisiji". I oni meni kažu da joj damo, a ja kažem: "Što bismo joj dali ako ona sebe ne ceni, ne vrednuje? Pa znači nema rejtinga, ljudi". Da je rekla toliko (veliku cifru), pa hajde da se svi napnemo, da joj obezbedimo. Kao, ona treba da plati frizera, ovo, ono... Ja kažem: "Doviđenja". I nismo je zvali.

Sanja je istakla da su u pitanju ozbiljna imena.

- To su ozbiljna glumačka imena. Glumice, u ozbiljnim, zrelim godinama, ozbiljne persone – rekla je Sanja.

Voditeljka je priznala da je samo u jednom slučaju javnoj ličnosti bilo plaćeno za gostovanje.

- Mislim da smo nekom prilikom jednoj dali. Sećam se da je neki sponzor nešto platio, to je sve bilo preko sponzora – rekla je ona u emisiji "Bunker" kod Lune Đogani.

Ovako je nekada Sanja izgledala:

"Mnoge brakove sam sačuvala"

Voditeljka se pre nekoliko godina razvela od Aleksandra Uhrina sa kojim ima sina Strahinju.

- Mnoge brakove sam sačuvala samo zato što sam bila dovoljno mudra da odmah kažem ne hvala, ili hvala na komplimentu i da više ne odgovorim ni na jednu poruku. Tako da ja stvarno mislim da niko ne može da garantuje ni za sebe ni za druge šta bi mu se u životu dogodilo. Ja mislim samo da je najpoštenije da kad se zaljubiš ostaviš. To rade stranci - rekla je Sanja u podkastu Lune Đogani.

Kazne za preljubu

Sanja smatra da bi kazne za preljubu kod nas trebalo da budu mnogo veće.

- U Engleskoj ako napravi preljubu pa se razvodi, za to debelo treba da plati i muškarac, ali i žena. To su strašne brakorazvodne parnice. E taj zakon da se donese i ovde, a volela bih da se donese i zakon da kad se žena razvodi, a muškarac je prevario sa nekom digitalnom ljubavnicom da se i za to snose posledice. A ne žena spava, a on tamo ispred kompjutera o*****e, to je za mene ozbiljna prevara, sa nekom virtuelnom tamo koja je ili digitalna ili stvarna - zaključila je voditeljka.

