- Svako ima pravo da kaže šta god poželi, takvo je vreme, a da ne snosi nikakve posledice. Za mnoge ljude je bezveze bacati bilo kakve reči. Pod broj dva, nije više ni problem da neko kaže ne sviđaš mi se kako izgledaš, loše pevaš, ružna ti je haljina. U današnje vreme dozvoljeno je da se svakakve stvari plasiraju i nije poenta da li ću ja da odgovorim, da li ću da uzvratim istom merom, niko od nas nije ni mutav, ni nespretan, ni neelokventan, da ne bi mogao sam da se izbori sa tim. Ne! Ja sam u stvari ljuta na institucije, mnoge stvari su da se po službenoj dužnosti moraju baviti institucije, tužilaštvo mora da reaguje na ozbiljne optužbe kako za mene, tako i za mnoge druge ličnosti koje su prozivane, kaljane, blaćene. Svako može sebi da dozvoli da najodvratnije, naprljavije, najbrutalnije i najprimitivnije stvari iznese u javnost, da te optužuje za zločine kojekakve, a da ga pritom niko iz tužilaštva ne pozove i traži mu da sa dokazima odgovara za izrečeno. Time se uznemirava javnost, ugrožava nečiji život, nanosiš štetu, remetiš mire jedne porodice. Mora da postoji zakon za to, time moraju da se bave institucije, jer ja u blatu da se valjam sa svinjama ne želim. Svinja uživa, a ja bih bila samo blatnjava, tačka. Institucije treba da se bave tim ljudima, koji takve stvari iznose u javnost. Institucije moraju da ih pozovu i da im prilože dokaze i da se to rešava u institucijama, a ne da svako ima mogućnost da nekome uništava život. Šta treba, po celi dan da se bavim ljudima koji su isfrustrirani, neostvareni, ne znam njihove pobude, da se trude da uruše moj lik i delo. Zašto? Zato što su nesrećni, zato što se institucije ne bave tim ljudima, može i psihijatrija, ja nemam ništa protiv. Neka ih smeste na psihijatriju, neka ih vode u tužilaštvo, ali mora institucija da reaguje jer ja imam pravo kao stanovnik ove države da budem zaštićena od strane institucije, jer ja ovoj državi plaćam porez i to ozbiljan.