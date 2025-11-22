Slušaj vest

Ćerka legendarnog pevača Zdravka Čolića,Una Čolić, koji su juče proslavili Aranđelovdan, ponovo je privukla pažnju na društvenim mrežama. Na najnovijim fotografijama, koje je objavila na svom profilu, pozira vrlo smelo i samouvereno, pokazujući prepoznatljiv provokativni stil.

Foto: Preent Screen

Njeni pratioci redovno komentarišu ovakve objave, dok jedni hvale njenu slobodu, samopouzdanje i hrabrost da iskaže svoj stil, drugi smatraju da ponekad preteruje. Bez obzira na mišljenja, jasno je da zna kako da privuče pažnju i drži publiku angažovanom, a njeni profili na društvenim mrežama svakodnevno beleže sve veći broj pregleda i komentara.

Pljuštali komentari

Komentari su se nizali jedan za drugim, a mnogi su isticali da Una izgleda bolje nego ikad i da zna kako da naglasi svoje adute.

Iako je dugo vešto skrivala svoj emotivni život, Una je nedavno rešila da svojim pratiocima otkrije i deo te intime i objavila je zajedničku fotografiju sa partnerom, što je izazvalo dodatno interesovanje javnosti.

Vodi računa o zdravom životu

Atraktivna Čolina ćerka rešila je da povede računa o ishrani pred početak leta i iako ne broji kalorije, odlučno se drži jednog pravila. Naime, ishrana Une Čolić zasniva se na povećanom unosu proteina i vlakana, dok se trudi da iz svoje ishrane izbaci ugljene hidrate.

Iako je reč o najefikasnijem načinu da izgubite kilograme i smanjite višak na stomaku, Una se ovog pravila ne pridržava u potpunosti, već s vremena na vreme sebi dozvoli da uživa u omiljenim poslasticama.

Čola o Uninom stilu života

Podsetimo, Balkanska zvezda Zdravko Čolić u braku sa suprugom Aleksandrom dobio je dve ćerke - Unu i Laru. Iako retko govorio o porodici, Zdravko Čolić je jednom prilikom govorio o starijoj ćerki Uni koja je veoma popularna na mrežama.

- Ona samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - govorio je Čolić.