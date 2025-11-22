Slušaj vest

Tragedija je pogodila porodicu Krnić iz Tuzi. U saobraćajnoj nesreći koja se kasno sinoć dogodila na putu ka Tuzima život je izgubila Sara Krnić, prenosi portal Dan.

Sara je bila ćerka Edina Krnića, crnogorskog putopisca, autora i producenta dokumentarne putopisne emisije „Oko sveta sa Edinom Krnićem“, koja se od septembra 2022. godine emituje na nacionalnoj televiziji RTCG.

Edin Krnić
Poginula ćerka voditelja Edina Krnića Foto: Preent Screen

- Sa neizmjernom tugom i slomljenim srcem opraštam se od svoje voljene kćerke, Sare, koja je u svojoj 29 godini života tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći.

Tvoj odlazak je prekinuo sve ono što si tek počinjala da živiš. Tvoja dobrota, tvoje smijehom ispunjene riječi i tvoja tišina koja je uvijek donosila mir — sve to ostaje u meni, kao najdragocjeniji dio moga života.

Niko nikada neće moći popuniti prazninu koju si ostavila. Ipak, nastavićeš da živiš u svakom mom koraku, u svakoj misli, u svakom dahu koji udahnem

Hvala ti za svaku radost koju si unijela u naš dom, za svaku nježnu riječ, za svaku brigu koju si nosila u sebi. Hvala ti što si bila baš takva — blaga, iskrena i čista.

Počivaj u miru, moje dijete.

Zauvijek ćeš ostati moja Sara — svjetlost koja se ne gasi - Napisao je neutešni Edin.

Ne propustiteStarsSTARLETA PRONAĐENA MRTVA! Smrt Daliline drugarice još uvek je misterija, a ono što je rekla svom prijatelju, ledi krv u žilama: Kao da je prizvala smrt...
Slađana Guduraš
StarsNIŠA SAVELJIĆ KONAČNO PROGOVORIO! Divac me optužio da mu uznemiravam ćerku da bi oprao ružnu prošlost svoje supruge
13213213213213.jpg
Stars"KADA TE IZDA NEKO NAJBLIŽI, KOME DA VERUJEŠ" Emotivna ispovest Katarine Živković: Nikada više ne treba da pita za mene...
Katarina Zivkovic

STARS EP556 Izvor: kurir tv