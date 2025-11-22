Slušaj vest

Tragedija je pogodila porodicu Krnić iz Tuzi. U saobraćajnoj nesreći koja se kasno sinoć dogodila na putu ka Tuzima život je izgubila Sara Krnić, prenosi portal Dan.

Sara je bila ćerka Edina Krnića, crnogorskog putopisca, autora i producenta dokumentarne putopisne emisije „Oko sveta sa Edinom Krnićem“, koja se od septembra 2022. godine emituje na nacionalnoj televiziji RTCG.

Poginula ćerka voditelja Edina Krnića Foto: Preent Screen

- Sa neizmjernom tugom i slomljenim srcem opraštam se od svoje voljene kćerke, Sare, koja je u svojoj 29 godini života tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći.

Tvoj odlazak je prekinuo sve ono što si tek počinjala da živiš. Tvoja dobrota, tvoje smijehom ispunjene riječi i tvoja tišina koja je uvijek donosila mir — sve to ostaje u meni, kao najdragocjeniji dio moga života.

Niko nikada neće moći popuniti prazninu koju si ostavila. Ipak, nastavićeš da živiš u svakom mom koraku, u svakoj misli, u svakom dahu koji udahnem

Hvala ti za svaku radost koju si unijela u naš dom, za svaku nježnu riječ, za svaku brigu koju si nosila u sebi. Hvala ti što si bila baš takva — blaga, iskrena i čista.

Počivaj u miru, moje dijete.

Zauvijek ćeš ostati moja Sara — svjetlost koja se ne gasi - Napisao je neutešni Edin.