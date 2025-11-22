Slušaj vest

Pevačica Katarina Živković, koja je poslednjih dana u žiži javnosti zbog javne svađe sa Kristinom Kijom Kockar, dobila je priliku da se iskaže kao članica žirija muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“.

Foto: Damir Dervisagić

Katarina će sedeti na mestu kompozitora i producenta Aleksandra Milića Milija, ali za sada samo u jednoj emisiji, što je izazvalo veliko interesovanje fanova i medija.

Njena uloga u žiriju omogućava joj da pokaže profesionalnu stranu i ekspertizu u muzici, dok publika s nestrpljenjem prati kako će se snaći u ovom novom izazovu.

Zvezde Granda su dobile osveženje, a kako će se Katarina snaći u "zmijarniku", kako Đorđe David naziva žiri u kom sedi, ostaje da vidimo.

Pevačica je prve muzičke korake napravila upravo na toj sceni, a zahvaljujući "Zvezdama Granda", izgradila je ime u estradnom svetu. Na početku karijere bila je plava i potpuno je drugačije izgledala.

Pevačica se još kao jako mlada otisnula u pevačke vode. Sa samo 13 godina već je bila na prvoj audiciji, a pevala je i u bendu sa svojom braćom. Uporedno sa muzikom, Katarina je pohađala medicinsku školu, ali se ovim pozivim nikad nije bavila.

Katarina Živković Foto: Marko Karović, Screenshot YT, Printscreen/Instagram

"Poželela sam joj sve najbolje"

Naime, Katarina Živković ogolila je dušu i govorila o porodici, ranom detinjstvu, borbi za potomstvo, ali i ljudima koji su joj naneli zlo.

Pevačica se prisetila bolnog perioda pre nego što je rodila sina Stefana, a onda evocirala uspomene i otkrila nepoznate detalje odnosa sa sestrom sa kojom više ne razgovara.

- Ona je jedina osoba sa kojom sam smatrala da dalje komunikacije nema. Poželela sam joj sve najbolje u životu i da joj nikada, ali nikada, nije palo napamet da me više u životu pozove, pita za mene.. To znači da me jako povredila.. Kad smatram da ima šanse da neko nije baš tako loš, da je pogrešio, ljudi smo, uvek dam šansu. Međutim, ovde nije bilo mesta za razgovor. Mnogo mi je bilo teško da donesem takvu odluku jer sam je volela i nisam očekivala tako nešto od nje, baš zato što je ispala zlotvor prema meni - govorila je Katarina nedavno na Hype televiziji i dodala:

- U jednom trenutku dobijala sam pretnje, ozbiljno loše poruke sa nekih anonimnih brojeva, a ona je znala od koga su. Ne znam tačno da li je učestvovala direktno u tome, ali je sve znala a nije me zaštitila. Nije mi rekla, nije mi pomogla, nije olakšala... Pustila je da brinem i razmišljam, da se plašim... Ovo je tužno... Ako te izda neko najbliži, kome ti da se poveriš, kome da veruješ...

Kurir.rs/Informer