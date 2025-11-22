Slušaj vest

Sinoć je pevač Aca Lukas nastupao u jednom lokalu u Kavadarcima, u Severnoj Makedoniji, gde je usred nastupa bio uhapšen.

Kako sazjanu makedonski mediji, razlog za to bio je pre svega sam lokal, koji je registrovan kao kafeterija i uopšte nije imao dozvolu za ovakvu vrstu događaja.

Međutim, još ozbiljniji problem je to što je maksimalni kapacitet objekta 200 ljudi, a u trenutku policijske kontrole se nalazilo oko 500 gostiju.

Svi prekršaji na nastupu

Inspektori UJP, DPI, Inspektorata za rad stranaca i MUP-a utvrdili su više nepravilnosti:

- Prodavali su se vaučeri po ceni od 18.000 denara bez fiskalnih računa,

- Ulaznice su se prodavale nezakonito, po ceni od 1.000 denara,

- Aca Lukas je imao neregistrovan boravak u Severnoj Makedoniji i neprijavljen kratkotrajan radni angažman,

- Sam lokal nije imao dozvolu za ovaj tip muzičkih događaja,

- Te večeri je trebalo da bude promovisana nova kriptovaluta Lukacoin.

Prema dokumentaciji do koje je došao "Kanal 5", jasno je da kafeterija nije posedovala nikakvu dozvolu za organizovanje nastupa srpskog pevača Ace Lukasa. Meidji su pokušali da kontaktiraju vlasnikapomenutog lokala, ali za sada bez uspeha.

"Hajde ne glupirajte se"

Inače, njegov menadžer Saša Mirković oglasio na društvenim mrežama sa oštrom osudom.

- Ajde, puštajte čoveka da ide kući, ne glupirajte se. Najveću balkansku zvezdu vi privodite zato što je ogrnuo makedonsku zastavu. Ostavljate ljude koji su platili karte bez nastupa. Prekidate nastup, izigravate šerife po Kavadarcima – istakao je Saša Mirković, te nastavio:

– Lukasu puna podrška. Izdrži, Aco! Narod je uz tebe i ne sekiraj se. Ljubi te tvoj brat. Idem da spavam, da sutra budem svežiji – poručio je Saša Mirković.

Fanovi smatraju da je ovakav postupak, potpuno sramotan, skandalozan i nedostojan tretmana prema jednoj od najvećih muzičkih zvezda regiona, te su se okupili ispred policijske stanice besni zbog hapšenja pevača.

Okupljeni fanovi sve vreme stoje ispred zgrade policije, skandiraju Lukasovo ime i glasno mu pružaju podršku. Poručuju da neće otići dok se, kako kažu, ne ispravi nepravda koja mu je sinoć učinjena.

