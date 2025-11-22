Slušaj vest

Bora Santana proslavio je svoju slavu u Eliti sa ukućanima Bele kuće, ali je bio na ivici nervnog sloma zbog toga što od najmilijih nije dobio čestitke i posluženje kakvo je očekivao.

"Ne obraćajte mi se"

Bora je u svom stilu žestokim rečima poslao poruku svojoj porodici.

- Želim da se zahvalim svima koji su se javili, a i onima koji nisu, a tu mislim na mog ćaleta, braću rođenu, na brata od tetke - započeo je Bora kojeg su cimeri počeli da smiruju. Ma boli me bre k***c za sve njih, nisam pijan - govorio je Bora, pa je nabrajao članove porodice sa kojima ne želi više nikakav kontakt:

"Vratite dugove"

- Sestru od tetke, stričeve i braću... Za sve smrde iz familije: Nikada nemoj da mi se obraćate jer ste stvarno loši. Većina... Nemojte da mi se javljate. Poseban pozdrav za brata Peksa koji danas slavi, Lenija i brata Mikišu ne zam šta se desilo da se ne javite. Poseban pozdrav i za zeta i bivšu lepoticu Elite 3, bivšu lažnu ženu. Zete Marko ne znam zašto ništa nisi poslao, bilo bi lepo da jesi jer si obećanje. Obećanje, ludo radovanje, nemaš m**a. Videćete vi šta su m**a kad brat izađe i kako ćemo da se družimo - besneo je Bora.

- Zamolio bih familiju da vrate dugove da ne bude problema, da ne bude posle "nisi ovo, nisi ono". Niti vam idem na veselja, niti ću vam doći u goste, a nećete ni vi meni.

