"SA LUNOM NIKAD NISAM IMAO NI ČARKU" Savo Perović progovorio o najboljoj drugarici, pa se osvrnuo na njenog muža: On je malo teži lik...
Savo Perović progovorio je o svojoj najboljoj drugarici Luni Đogani i njihovom druženju.
Savo i Luna su se upoznali u Zadruzi a od tada su gotovo nerazdvojni.
"Sve pogledom kažemo"
Perović je priznao da se nikada nije posvađao sa Lunom.
- Nikad nismo imali prekid prijateljstva; ja sa Lunom nikad nisam imao ni čarku. Ona zna moje granice, ja njene i, odlično se razumemo. Mi smo od onih koji ne moraju ni da pričaju. Sve se pogledom kaže i tako smo se povezali još u rijalitiju - govorio je Perović u "Istini ili Kliku".
"Marko je teži lik"
Savo je prokomentarisao i njenog supruga Marka Miljkovića sa kojim ona ima dve devojčice, te je otkrio da je u početku bilo nepoverenja.
- Marko je malo teži lik, nije imao poverenja u mene kao Luninog prijatelja. Stariji je, imao je svoja iskustva i možda je pomislio da se družim sa Lunom iz koristi, ali vremenom, kad me je upoznao, promenio je mišljenje i, sada sam uvek lepo dočekan u njihovom domu - otkrio je Perović.
