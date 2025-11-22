Slušaj vest

Savo Perović progovorio je o svojoj najboljoj drugarici Luni Đogani i njihovom druženju.

Savo i Luna su se upoznali u Zadruzi a od tada su gotovo nerazdvojni.

"Sve pogledom kažemo"

Perović je priznao da se nikada nije posvađao sa Lunom.

- Nikad nismo imali prekid prijateljstva; ja sa Lunom nikad nisam imao ni čarku. Ona zna moje granice, ja njene i, odlično se razumemo. Mi smo od onih koji ne moraju ni da pričaju. Sve se pogledom kaže i tako smo se povezali još u rijalitiju - govorio je Perović u "Istini ili Kliku".

Foto: Kurir Televizija

"Marko je teži lik"

Savo je prokomentarisao i njenog supruga Marka Miljkovića sa kojim ona ima dve devojčice, te je otkrio da je u početku bilo nepoverenja.

1/5 Vidi galeriju Marko Miljković i Luna Đogani Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAImages

- Marko je malo teži lik, nije imao poverenja u mene kao Luninog prijatelja. Stariji je, imao je svoja iskustva i možda je pomislio da se družim sa Lunom iz koristi, ali vremenom, kad me je upoznao, promenio je mišljenje i, sada sam uvek lepo dočekan u njihovom domu - otkrio je Perović.

Marko i Luna u noćnom provodu: