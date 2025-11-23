Slušaj vest

Društvene mreže su u petak bile prepune fotografija poznatih koji su tog dana proslavljali praznik i krsnu slavu Svetog arhangela Mihaila, u narodu poznatiju kao Aranđelovdan.

Foto: Instagram

Kao što je već godinama slučaj, najviše poznatih ličnosti bilo je na slavi kod Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića, koje su došle u njenu porodičnu kuću na Bežanijskoj kosi.

Foto: Damir Dervišagić, screenshot instagram

Ipak, na dan praznika Brenin sin Viktor Živojinović je na Instagramu objavio nekoliko fotografija sa pripreme slave, na kojima se videlo da će na meniju biti i mrsne sarme. Ove fotografije izazvale su buru na društvenim mrežama jer je Aranđelovdan ove godine pao u petak, što znači da se meso ne jede i da je na slavskoj trpezi trebalo da se nađe isključivo posna hrana.

Mnogi su nakon ovih fotografija negativno komentarisali izbor hrane i napali Živojinoviće.

1/5 Vidi galeriju Brena i Boba proslavili slavu Foto: Instagram

Inače, pred vilom Živojinovića u jednom trenutku se pojavio i Viktor, koji je objasnio zašto su se na posnoj slavi našle i mrsne sarme.

1/11 Vidi galeriju Lepa Brena i Boba Živojinović večeras sa svojom porodicom proslavljaju krsnu slavu Aranđelovdan Foto: Marko Karović

- Danas je posna slava. Biće i posno i mrsno. Posle 12 će biti mrsno ili sutradan, za drugi dan - rekao je Viktor za Kurir.

Kurir.rs

Brena o Bobi za Kurir: