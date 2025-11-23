Slušaj vest

Društvene mreže su u petak bile prepune fotografija poznatih koji su tog dana proslavljali praznik i krsnu slavu Svetog arhangela Mihaila, u narodu poznatiju kao Aranđelovdan.

Viktor Živojinović
Foto: Instagram

Kao što je već godinama slučaj, najviše poznatih ličnosti bilo je na slavi kod Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića, koje su došle u njenu porodičnu kuću na Bežanijskoj kosi.

x News1 Damir Dervisagic copy.jpg
Foto: Damir Dervišagić, screenshot instagram

Ipak, na dan praznika Brenin sin Viktor Živojinović je na Instagramu objavio nekoliko fotografija sa pripreme slave, na kojima se videlo da će na meniju biti i mrsne sarme. Ove fotografije izazvale su buru na društvenim mrežama jer je Aranđelovdan ove godine pao u petak, što znači da se meso ne jede i da je na slavskoj trpezi trebalo da se nađe isključivo posna hrana.

Mnogi su nakon ovih fotografija negativno komentarisali izbor hrane i napali Živojinoviće.

Brena i Boba proslavili slavu Foto: Instagram

Inače, pred vilom Živojinovića u jednom trenutku se pojavio i Viktor, koji je objasnio zašto su se na posnoj slavi našle i mrsne sarme.

Lepa Brena i Boba Živojinović večeras sa svojom porodicom proslavljaju krsnu slavu Aranđelovdan Foto: Marko Karović

- Danas je posna slava. Biće i posno i mrsno. Posle 12 će biti mrsno ili sutradan, za drugi dan - rekao je Viktor za Kurir.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsARANĐELOVDAN U DOMU LEPE BRENE! Okupiće bezbroj poznatih ličnosti, a ova plava bomba je zadužena za slavlje kod Živojinovića: Ona će zabavljati goste
xxx-news1-damir-dervisagic.jpg
StarsJELISAVETA ORAŠANIN U PORŠEU OTIŠLA SA BRENINE I BOBINE SLAVE! Izašla iz vile na Bežaniji, a na pitanje kako se provela poručila samo jedno
Lepa Brena, Boba Živojinović
StarsSIN LEPE BRENE POKAZAO KAKO SPREMA SLAVU I ove godine je glavni u kuhinji, sad se snimio u dvorištu vile kao pravi domaćin (FOTO)
Viktor Živojinović
Stars"BRENA NIJE SINONIM ZA MODU" JK O STILU MUZIČKE DIVE: Nosim ozbiljne dizajnerske komade, ne cirkuske kostime
untitled5.jpg

 Brena o Bobi za Kurir:

Brena ispričala anegdotu iz vremena kada se još zabavljala sa bobom! Izvor: Kurir televizija