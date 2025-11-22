Slušaj vest

Slava u domu Lepe Brene pretvorila se u pravi muzički događaj o kojem će se još dugo pričati. Za vrhunsku atmosferu pobrinuo se Boško Nikolić, koji je odmah osvojio goste energijom, glasom i dobro poznatim hitovima.

Vrhunac večeri desio se onog trenutka kada se domaćica slavlja, Lepa Brena, vidno raspoložena, latila mikrofona. Zajedno sa Boškom otpevala je hit „Čaj pogodi“.

BRENA ZAPEVALA NA VLASTITOJ SLAVI! Boško Nikolić raspametio goste Izvor: Privatna arhiva

Oduševljeni gosti nisu krili emocije — redom su prilazili Bošku i stavljali mu bakšiš direktno u ruke, uz osmehe, čestitke i komentare da je svojim nastupom „podigao slavu na potpuno novi nivo“. Veselje, pesma i pozitivna energija trajali su do kasno u noć, a mnogi prisutni su istakli da ovakvu atmosferu odavno nisu doživeli.

U kući najveće regionalne zvezde slavilo se srčano, glasno i iskreno — baš onako kako i dolikuje. A jedno je sigurno: ova slava biće tema razgovora još danima!

Jelisaveta Orašanin na slavi kod Brene i Bobe

Lepa Brena, Boba Živojinović
Foto: Marko Karović

Jelisaveta Orašanin je iz doma Živojinovića, nakon proslave slave, izašla sa kišobranom u ruci, a iako u prvi mah nije mogla da se seti gde je parkirala, ubrzo je ugledala svoj luksuzni Porše.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsJELISAVETA ORAŠANIN U PORŠEU OTIŠLA SA BRENINE I BOBINE SLAVE! Izašla iz vile na Bežaniji, a na pitanje kako se provela poručila samo jedno
Lepa Brena, Boba Živojinović
StarsARANĐELOVDAN U DOMU LEPE BRENE! Okupiće bezbroj poznatih ličnosti, a ova plava bomba je zadužena za slavlje kod Živojinovića: Ona će zabavljati goste
xxx-news1-damir-dervisagic.jpg
StarsLEPA BRENA JE PRE BOBE VOLELA JEDNOG POLITIČARA I POSVETILA MU PESMU "MIKI MIĆO" Malo ko zna za ovaj odnos, desio se pre dosta godina: EVO DETALJA
StarsSIN LEPE BRENE POKAZAO KAKO SPREMA SLAVU I ove godine je glavni u kuhinji, sad se snimio u dvorištu vile kao pravi domaćin (FOTO)
Viktor Živojinović
Stars"BRENA NIJE SINONIM ZA MODU" JK O STILU MUZIČKE DIVE: Nosim ozbiljne dizajnerske komade, ne cirkuske kostime
untitled5.jpg

 Lepa Brena na došla na promociju porodičnog brenda:

Lepa Brena došla na promociju porodičnog brenda Izvor: Kurir