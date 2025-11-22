Slušaj vest

Slava u domu Lepe Brene pretvorila se u pravi muzički događaj o kojem će se još dugo pričati. Za vrhunsku atmosferu pobrinuo se Boško Nikolić, koji je odmah osvojio goste energijom, glasom i dobro poznatim hitovima.

Vrhunac večeri desio se onog trenutka kada se domaćica slavlja, Lepa Brena, vidno raspoložena, latila mikrofona. Zajedno sa Boškom otpevala je hit „Čaj pogodi“.

Izvor: Privatna arhiva

Oduševljeni gosti nisu krili emocije — redom su prilazili Bošku i stavljali mu bakšiš direktno u ruke, uz osmehe, čestitke i komentare da je svojim nastupom „podigao slavu na potpuno novi nivo“. Veselje, pesma i pozitivna energija trajali su do kasno u noć, a mnogi prisutni su istakli da ovakvu atmosferu odavno nisu doživeli.

U kući najveće regionalne zvezde slavilo se srčano, glasno i iskreno — baš onako kako i dolikuje. A jedno je sigurno: ova slava biće tema razgovora još danima!

Jelisaveta Orašanin na slavi kod Brene i Bobe

Foto: Marko Karović

Jelisaveta Orašanin je iz doma Živojinovića, nakon proslave slave, izašla sa kišobranom u ruci, a iako u prvi mah nije mogla da se seti gde je parkirala, ubrzo je ugledala svoj luksuzni Porše.

