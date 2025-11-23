Slušaj vest

Mihajlo Veruović Vojaž od početka karijere se u javnosti predstavlja kao fin i kulturan mladić, ali izgleda da to baš nije slučaj i u privatnom životu. Posebno kad se iznervira.

Kako se može videti na priloženim fotografijama, ali i na snimku objavljenom na mrežama, treper je pre nekoliko dana napravio scenu na ulici koja je bila na ivici fizičkog incidenta, i to samo zbog toga što mu je jedan mladić prišao da ga pozdravi i da se rukuje s njim.

Ulični rečnik

- Skloni se - nervozno je Vojaž rekao momku, odbijajući da mu pruži ruku.

- Ja ti opušteno bacam pet, brate. Šta je problem? - zapitao se šokirani mladić.

- Šta mi se, bre, tu ku***š, pi**o? - počeo je da viče treper, zaletevši se ka momku, dok je pored njih sve vreme stajao još jedan dečko.

- Što si klošar, brate? Bacam ti pet, a ti glumiš nešto - uzvratio mu je on.

- Pu*i ga, pi*ko jedna! - nastavio je s vređanjem Veruović.

- M'rš, j***m te u usta - zaključio je iznervirani mladić, nakon čega se snimak završava.

Kako smo uspeli da saznamo, mladić sa snimka je poznati tiktoker Đorđe Ković, poznatiji kao Đoksa. Ipak, ono što još nije poznato jeste koji je razlog ovakvog Mihajlovog ponašanja prema njemu, ali po svemu sudeći, netrpeljivost s Vojaževe strane potiče odranije.

Pokušali smo da kontaktiramo s glavnim akterima incidenta, ali nam se nisu javljali na pozive.

Inače, u poslednje vreme Vojaž se povukao iz javnog života, a nedavno je otkrio i razlog.

- Bio sam poprilično muzički neaktivan godinu i po dana. Neki su to shvatili kao manjak inspiracije, a moje odsustvo kao neku slabost. I dozvolio sam u tih godinu i po dana da kojekakvi društveni paraziti, kojima se daju aplauzi, uzimaju moje ime u usta. To sam dopuštao samo zato što nisam imao vremena da se time bavim, niti sam želeo. To je dobro zato što sam video koji ljudi me okružuju. U muzičkoj industriji nema prijateljstava. Mislim da je sada vreme da zagrejem stolicu i pokažem zašto su baš Vojaža zvali kada je trebalo da im se napiše pesma ili da se radi na njihovim albumima - izjavio je Vojaž za Kurir.

Podsetimo, treper je bio često u interakciji sa svojim pratiocima preko društvenih mreža, što sad nije slučaj. On je nedavno odgovarao na pitanja svojih fanova, koji su, izgleda, primetili da se nešto dešava u njegovom životu.

- Kako si? - glasilo je jedno od pitanja.

Plus i minus

- Prolazim kroz neki čudan period, mogu da ga nazovem sazrevanjem. Ne bih da se samosažaljevam, ali osvestio sam neke stvari koje ranije nisam. Dajem sebi vremena da saberem sve pluseve i oduzmem sve minuse. To je glavni razlog moje odsutnosti iz javnog života - odgovorio je treper.

Na kraju, pratioce je zanimalo na šta se trenutno fokusira i Vojaž je sve iznenadio.

- Na veru i sebe - zaključio je Veruović.

