Sara Krnić (29) poginula je u saobraćajnoj nesreći juče na putu ka Tuzima, a njen otac, voditelj Edin Krnić objavio je njenu umrlicu na mrežama.

Edin Krnić je napisao emotivno pismo ćerki i tako obavestio javnost o velikoj tragediji koja ga je zadesila. Sada je otkrio da će na večni počinak biti ispraćena danas.

Sara Krnić umrlica
Sara Krnić umrlica Foto: Printscreen Instagram

U umrlici među ožalošćenima stoji i njen sin Alan, a Saru će porodica sahraniti danas u 15 sati.

"Živećeš u svakom mom dahu"

Edin je ranije danas objavio njihovu zajedničku fotografiju iz pretužnu poruku:

Edin Krnić
Poginula ćerka voditelja Edina Krnića Foto: Preent Screen

- Sa neizmernom tugom i slomljenim srcem opraštam se od svoje voljene ćerke, Sare, koja je u svojoj 29. godini života tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći. Tvoj odlazak je prekinuo sve ono što si tek počinjala da živiš. Tvoja dobrota, tvoje smehom ispunjene reči i tvoja tišina koja je uvek donosila mir — sve to ostaje u meni, kao najdragoceniji deo mog života. Niko nikada neće moći popuniti prazninu koju si ostavila. Ipak, nastavićeš da živiš u svakom mom koraku, u svakoj misli, u svakom dahu koji udahnem. Hvala ti za svaku radost koju si unela u naš dom, za svaku nežnu reč, za svaku brigu koju si nosila u sebi. Hvala ti što si bila baš takva — blaga, iskrena i čista. Počivaj u miru, moje dete. Zauvek ćeš ostati moja Sara — svetlost koja se ne gasi, naveo je Krnić na Fejsbuku.

Podsetimo, Sara Krnić (29) je bila na mestu suvozača, a mladić koji je upravljao vozilom je povređen.

Kurir.rs/CdM

