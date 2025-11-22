Slušaj vest

Velika drama se dogodila juče na nastupu Ace Lukasa u Kavadarcima, kada ga je policija usred pevanja u jednom lokalu uhapsila.

Kako prenose mediji, koncert poznatog pevača je prekinut pola sata posle ponoći od strane policije.

Snimak hapšenja Ace Lukasa u Kavadarcima Izvor: Instagram

Na društvenim mrežama su se pojavili i snimci sa koncerta, ali i fotografije kako pevača službena lica odvode ka policijskoj stanici.

Inače, prema nezvaničnim informacijama, pevač je priveden zato što nije imao odgovarajući dokument za rad ili boravak u Makedoniji, a to je bio samo jedan u nizu prekršaja na koje je policija tada naišla ulaskom u lokal.

1/7 Vidi galeriju Hapšenje Ace Lukasa u Kavadarcima Foto: Printscreen Instagram

Nadležne institucije su se oglasile povodom celog slučaja, a konferenciju za medije sa više detalja najavio je i menadžer folkera, Saša Mirković.

"Hajde ne glupirajte se"

Njegov menadžer Saša Mirković se oglasio povodom čitave situacije:

- Ajde, puštajte čoveka da ide kući, ne glupirajte se. Najveću balkansku zvezdu vi privodite zato što je ogrnuo makedonsku zastavu. Ostavljate ljude koji su platili karte bez nastupa. Prekidate nastup, izigravate šerife po Kavadarcima – istakao je Saša Mirković, te nastavio:

– Lukasu puna podrška. Izdrži, Aco! Narod je uz tebe i ne sekiraj se. Ljubi te tvoj brat. Idem da spavam, da sutra budem svežiji – poručio je Saša Mirković.

Fanovi smatraju da je ovakav postupak, potpuno sramotan, skandalozan i nedostojan tretmana prema jednoj od najvećih muzičkih zvezda regiona, te su se okupili ispred policijske stanice besni zbog hapšenja pevača i skandirali Lukasovo ime i glasno mu pružaju podršku.

Kurir.rs/Glamurž

Uhapšen Aca Lukas: