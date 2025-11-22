Slušaj vest

Estradni par Ivana Pavković i Petar Mitić duetom „Doživotno“ prekida višegodišnju diskografsku pauzu. Pesma koju su dugo priželjkivali dobila je svoj pravi trenutak tek sada, nakon gotovo petnaest godina zajedničkog života i profesionalnog sazrevanja. Zato ovom projektu pristupaju kao nečemu najličnijem do sada.

Spot prati njihovu priču kroz različite faze, ali najveći emotivni trenutak donosi završni kadar u kojem se pojavljuju njihovi sinovi. Upravo ta scena postala je simbol porodičnih vrednosti koje grade godinama i razlog zbog koga su se komentari podrške i emocija odmah nizali ispod pesme.

1/4 Vidi galeriju Ivana Pavković i Petar Mitić snimili duet Foto: UNA CREATIVE CO

Snimanje je proteklo u pravoj porodičnoj atmosferi: stariji sin Vujadin želeo je da bude deo svakog koraka, dok su blizanci Vuk i Vukan potpuno prirodno i sigurno odradili svoj deo kadra. Suze su tek usledile nakon što su svi porodično pogledali spot na koji su ponosni.

„Doživotno“ je zato mnogo više od muzičkog povratka, to je porodični projekat u kom je svaki član dao svoj doprinos i koji potvrđuje ono najvažnije što su zajedno izgradili.

Kurir.rs

Intervju sa Kurir - Ivana Pavković i Petar Mitić: