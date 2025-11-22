NATAŠA BEKVALAC ZAPLAKALA, SLOMILA SE NA KOMADE Nije mogla da zaustavi suze - Najemotivnija scena: Ti ridaš... (VIDEO)
Pevačica Nataša Bekvalac jedna je od članica žirija u "IDJ show", a važi za onaj deo stručnog tima koji je blag, emotivan i iskren.
Ona je u sada u emisiji prolila suze zbog nastupa jedne takmičarke koja je otpevala njenu pesmu "Izlečena".
Kada je takmičarka Nađa Saković videla pevačicu da plače i njoj su počele da se slivaju suze niz lice.
Naime, Nataše se rasplakala jer je za pesmu "Izlečena" posebno emotivno vezana. U spotu za ovu numeru se pojavljuju Natašine ćerke - Hana i Katja.
Natašu je njeno izvođenje pesme toliko pogodilo da je jedva zaustavila suze, a kolege iz žirija su je tešile, grlile i .
- Nataša jesi okej?, upitao je Relja Popović.
- Hoćeš pauzu, dodala je Seka Aleksić.
- Ajmo jedan aplauz podrške za Natu - rekao je Relja, dok ju je Seka grlila.
Pesmu "Izlečena" napisala Marina Tucaković
Inače, Nataša Bekvalac je na poslednjem albumu "Mama", uključila i svoju porodicu, dok se čuje glas male Katje u jednoj od pesama, a u spotu se pojavljuje i njena mama Mira Bekvalac.
U spotu za pesmu "Mama", majka sve vreme miluje Natašu Bekvalac dok plače.
Pesmu "Izlečena" zbog koje je Nataša Bekvalac zaplakala u studiju je za nju napisala Marina Turaković i to je ujedno i jedna od poslednjih pesama koje je napisala.
