Slušaj vest

Pevačica Nataša Bekvalac jedna je od članica žirija u "IDJ show", a važi za onaj deo stručnog tima koji je blag, emotivan i iskren.

Ona je u sada u emisiji prolila suze zbog nastupa jedne takmičarke koja je otpevala njenu pesmu "Izlečena".

Kada je takmičarka Nađa Saković videla pevačicu da plače i njoj su počele da se slivaju suze niz lice.

Naime, Nataše se rasplakala jer je za pesmu "Izlečena" posebno emotivno vezana. U spotu za ovu numeru se pojavljuju Natašine ćerke - Hana i Katja.

Nataša Bekvalac plače u emisiji Foto: Printscreen Instagram

Natašu je njeno izvođenje pesme toliko pogodilo da je jedva zaustavila suze, a kolege iz žirija su je tešile, grlile i .

- Nataša jesi okej?, upitao je Relja Popović.

- Hoćeš pauzu, dodala je Seka Aleksić.

- Ajmo jedan aplauz podrške za Natu - rekao je Relja, dok ju je Seka grlila.

Pesmu "Izlečena" napisala Marina Tucaković

Inače, Nataša Bekvalac je na poslednjem albumu "Mama", uključila i svoju porodicu, dok se čuje glas male Katje u jednoj od pesama, a u spotu se pojavljuje i njena mama Mira Bekvalac.

U spotu za pesmu "Mama", majka sve vreme miluje Natašu Bekvalac dok plače.

Pesmu "Izlečena" zbog koje je Nataša Bekvalac zaplakala u studiju je za nju napisala Marina Turaković i to je ujedno i jedna od poslednjih pesama koje je napisala.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"KADA SE NASILJE PRAVDA ČUVANJEM PORODICE, ZLOČIN POSTAJE TRADICIJA" Ćerka Nataše Bekvalac i Dače Ikodinovića novom objavom podigla buru
Nataša Bekvalac Hana Bekvalac Danilo Dača Ikodinović
Stars"NE VOLIM LJIGAVO NI LICEMERNO" Oglasila se Jelena Karleuša nakon izjave Nataše Bekvalac da ju je povredila... Postavila joj direknto pitanje
jelena Karleuša Nataša Bekvalac
StarsGORE MREŽE ZBOG RELJE POPOVIĆA I NATAŠE BEKVALAC! Obrisao njihov duet, nije ni došao na njenu promociju: Posvađali smo se jako...
Nataša Bekvalac
Stars"MAJKA BI ME SE ODREKLA" Nataša Bekvalac otkrila koji njen bivši muž ne bi ponovo bio dobrodošao u njenoj porodici
Nataša Bekvalac (11).jpg

 Nataša Bekvalac udala sestru, pa zapevala:

Nata udala sestru, pa zapevala Izvor: instagram/bekvalceva