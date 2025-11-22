Slušaj vest

Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus sa dvoje dece žive u srpskoj prestonici i to u jednoj od najluksuznijih kuća u Beogradu.

Naime, pevač je sada na svom profilu na Instagramu pokazao kako provodi petak veče, a prizor je u najmanju ruku magičan.

On se kupao u svom bazenu koji se nalazi na krovu u zastakljenom delu kuće, a pogled iz bazena je nerealan - vidi se ceo Beograd!

Ovakav ambijent san je mnogih, a pevač po svemu sudeći živi život punim plućima.

Inače, Ljubina supruga, Katarina, objavila je i ranije na svom profilu na Instagramu video sa bazena koji imaju u svojoj kući na vrhu krova.

"Kuća" - napisala je Katarina, a onda je usnimila romatičnu atmosferu.

"Prisustvovao sam porođaju"

Podsetimo, Ljuba i Katarina su nedavno dobili ćerku Katju. Kako je tada objavljivao na društvenim mrežama, sve vreme je bodrio u sobi, a onda i sa njom otišao u porođajnu salu da prisustvuje tom činu.

- Bogu hvala i beba i mama su zdrave, 10/10. Bio sam na porođaju, a i posle porođaja sam išao da budemo svo troje zajedno. Sada sam došao da se napijem kao čovek. Ne postoje reči koje mogu da objasne trenutak kada ti na svet dođe nešto što je samo tvoje i niko ne može da ti oduzme. Imao sam neverovatnu želju da imam ćerku. Sada imam i sina i ćerku i ne mogu ništa više od Boga da tražim - rekao je on nakon rođenja ćerke, pa dodao:

- Ime smo odredili prvog dana. Za devojčicu smo oduvek znali da želimo da bude Katja i tako je i ostalo - poručio je pevač.

