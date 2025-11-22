Slušaj vest

Nikola Keljanović poznatiji kao "Ćaletov sin", našao se u centru skandala kada su ga u rijalitiju "Zadruga 9 Elita" optužili da je bio intiman sa Majom Marinković, te da ima snimak, tog čina.

Ćaletov sin je skrenuo pažnju na sebe svojim bahatim ponašanjem.

I dok javnost bruji o njegovom odnosu sa Majom, u medijima se pisalo o njegovoj vezi sa srpskom misicom, Andrijanom.

Misica Andrijana je u avgustu prošle godine na svom Instagram profilu objavila niz fotografija sa Keljanovićem, u skupim restoranima, na bazenu, luksuznim putovanjima, kako ispijaju skupe šampanjce ali i kako zajedno idu u crkvu, a svima je privuklo pažnju to što je Kelja čak i istetovirao njen datum rođenja na ruci.

1/6 Vidi galeriju ĆALETOV SIN SMUVAO MISICU! Posle poznatih starleta i bahatih ispada uplovio u mirnu luku: Nikola puca milione na novu devojku! Foto: Printskrin/Instagram

Na par videa vidi se i kako uživaju u šampanjcu.

"Ne znam da li sam primer današnjoj omadini"

Keljanović je svojevremeno otvorio dušu i govorio o svom privatnom životu, priznajući da bi se rado družio s osobom koja živi baš poput njega.

- Iskreno, družio bih se sa samim sobom ili sa osobom kao što sam ja. Da vidim tako nekog ko puno zarađuje, uživa u životu bez straha, to bi mi bilo baš wow. Pomislio bih, kakav kralj. Ipak, ne znam da li sam primer današnjoj omladini - rekao je Nikola za Alo.

Bio sa pola estrade

Kako je "Ćaletov sin" jednom prilikom izjavio da je bio sa više od pola estrade, mediji su ga pitali da otkrije bar jedno ime poznatih devojaka.

1/9 Vidi galeriju Ćaletov sin Foto: Pritnscreen/Instagram

"Bio sam sa pola estrada. Ne znam šta ih privlači kod mene. Da li je to novac ili jure za mnom zbog para, svakako je sigurno da nešto imam što ih privlači. Sve su to bile šeme, ni sa jednom takvom nisam bio ozbiljno. Ako bismo pričali o imenima, reći ću da sam bio sa svim starletama koje postoje u Srbiji. Sa većinom njih koje su bile i u 'Zadruzi'", istakao je Keljanović.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: