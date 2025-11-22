Slušaj vest

Kada se priča o imovini domaćih estradnih umetnika, prednjače vile, kola i jahte, a pevačica Nela Bijanić može da se pohvali hotelom.

Pevačica je priznala da je godinama vredno radila kako bi sebi priuštila kuću na 4 sprata i hotel, kao i da će svu njenu imovinu naslediti sin Oliver.

"Ja sam grcala za sve to, ja sam želela da stvorim! Ekstremno sam radila. I moj bivši suprug i ja smo sinu kuću prepisali. Naravno, to je sve stečeno dok smo bili u braku. Pa, za naše dete smo se borili, prepisan je poklon njemu", rekla je pevačica i dodala:

"Pevam od svoje petnaeste godine, ali sam bila pametna. Žao mi je što neke kolege dožive 60 ili 70 godina i nemaju svoj stan. Ja bih to ubila! Ne tražim da to bude hala, ali zaradi za sebe", rekla je Nela za Grand.

Ovako izgleda kuća na 4 sprata:

4 SPAVAĆE, 4 DNEVNE SOBE, 4 WC, A 8 TERASA! Nela Bijanić pokazala kuću na 4 SPRATA, a na jednoj prostoriji joj SVI ZAVIDE (FOTO) Foto: Printscreen/Prva TV

Pevačica je više od 10 godina bila u braku s estradnim menadžerom Rajkom Mijanovićem, sa kojim je dobila sina Olivera, a tvrdi da ju je prevario sa mlađom.

"Nedavno sam baš rekla - kada sam se ja razvela, mogu svi. To znači, pošto sam ja jedna račica, porodična žena, kada sam se udala spustila sam roletne. Ja, koja sam ribetina, koja ode u Švajcarsku, Nemačku, Holandiju da peva i odem samo na nastup, pa u hotel i na aerodrom. Ništa me drugo nije zanimalo, imam svoju porodicu, tu priča počinje i tu se završava".

Muž je prevario

Nela Bijanić nekad i sad Foto: Damir Dervisagic, Printscreen, Printscreen/Prva TV

Nela je duže vreme sumnjala u svog supruga, a jednom prilikom je ljubavnicu doveo u njihovu zajedničku kuću, pa ih je uhvatila na delu.

"To je period kad se naša priča već privodila kraju. Ja sam ćutala sve vreme. Znala sam i ćutala. Puštala sam ga dokle može da ide. Ja sam bila na gornjem spratu, a on je bio dole. Tata mi je rekao da nije mogao da uđe kroz vrata, a ja sam istog momenta rekla da je dole sigurno neko, ali moj tata nije verovao u to. Čula sam da on priča sa nekim, čekala sam ispred kuće da izađe. Izašao je sa nekom devojkom, dosta mlađom od njega. Njoj sam rekla da više nikada ne dođe u kuću u kojoj živim i ja. Ne volim prevare, nisam iz te priče. U tom trenutku sam sve završila".

