Poznatog fotografa i režisera muzičkih spotova Dejana Milićevića život nije mazio. Iako je godinama na javnoj sceni, i iza i ispred kamere, o njgovom privatnom životu malo se zna.

Naime, kako je istakao, otac ga je napustio kada je imao 20 meseci, a mama Sunčica se trudila da mu nadomesti svu ljubav i

pažnju.

"Otac nas je napustio kada sam imao 20 meseci"

- Nikada mi se privatni život nije odražavao na posao, on ni ne postoji, moj život je javan. Privatno se vidim sa nekoliko prijatelja i sa svojom majkom koja živi preko puta mene. Meni je ritual da sa njom popijem kaficu, da pretresemo dan, da joj ukažem to poštovanje jer sam imao 20 meseci kada nas je moj otac napustio, ona je bila i mama i tata. Borila se sa svim životnim nedaćama i uspela je da izgradi od mene čoveka, koji je ispravan, radan i vredan - rekao je on, otkrivši nam da li mu je nedostajala očinska figura, budući da su njegovi roditelji bili razdvojeni:

Odnos sa polubraćom

- Ja sam odlazio kod svog oca, družio se sa polubraćom, nismo mi bili potpuno odvojeni. Uvek sam imao podršku te moje braće, a manje njega. On je uvek putovao, radio je, uvek je imao neke poslove da završava i naravno da se to oseća. Otac kao otac treba da postoji, da bude u odrastanju jednog mladog čoveka i definitivno da ima puno praznina, ali hvala Bogu da je majka uspela tu ljubav nekako da nadoknadi i ublaži taj nedostatak očinske figure.

"Nemam želju da se ostvarim u ulozi roditelja"

Zbog situacije koju je prošao zbog oca, on je otkrio da li je bio u situaciji da pomisli i kaže sebi: "Ja svojoj porodici neću biti otac kakav je tata meni bio".

- Da imam planove da imam svoju porodicu i da imam planove da se ostvarim kao otac, sigurno da ne bih dozvolio tako nešto. Sigurno se ne bih ponašao kako se on ponašao prema majci, meni i svim članovima porodice. Od sada pa za navek sam solo igrač, bez želje da se ostvarim kao otac. Treba da radim i budem ovo što jesam, da sva moja dela u stvari budu moja deca i da ih gajim i da budem srećan, kada za 20-30 godina pogledam tu svoju decu, taj svoj minuli rad da vidim da su prelepi. Tu sam se projektovao. Kroz karijeru i rad sam se ostvario kao otac.

"Fantastičan sam manipulator"

Dejan je bez dlake na jeziku govorio o brojnim detaljima iz privatnog života, a na pitanje koliko ga je iskrenost koštala, on kaže:

- Iskrenost košta, ali ti u ovom poslu ne možes da nastupaš potpuno iskreno, moraš da se igraš, da budes manipulator, a ja sam fantastičan manipulator. Sa svojom iskrenošću bih završio karijeru za godinu dana. Ti moraš da budeš opasan manipulator i da izglumiš neko ludilo. Kada si u četiri zida ti najbolje znaš koliko si iskren i da li sve to što radiš ima emociju. Svako ko priča da je maksimalno iskren i da je takav kakav jeste i da sve to što radi, radi iz najiskrenijih pobuda, laže. Te sve fore, iskrena ljubav, svaki odnos izmedu dve osobe, prijateljski, ljubavni, poslovni je igra, korist, kakva god bila korist. Uvek igramo neku igru. Gledamo kroz taj odnos neku perspektivu.

Kurir.rs/Blic