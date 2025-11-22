Slušaj vest

Aca Lukas trenutno je u žiži interesovanja nakon što je sinoć priveden u Severnoj Makedoniji, a svojevremeno je privukao pažnju priznanjem u kojem je bez ustručavanja govorio o konzumiranju nedozvoljenih supstanci. Tom prilikom otkrio je i kako je reagovao kada je saznao da je njegov sin skrenuo sa pravog puta, pa se otvoreno dotakao i najosetljivijih trenutaka iz svog privatnog života.

O vaspitanju dece

- Najgore od svega je da staviš glavu u pesak na sve loše teme i moliš se: "Pa neće to baš njega da svađe" - započeo je on, pa nastavio:

- Pričao sam davnih godina u jednoj emisiji o toj famoznoj drogi. Bili su gosti sociolozi, psiholozi, doktori i naravno, koga će sa estrade zvati nego mene. I sad, oni pričaju: "Prema našim podacima, postoji šansta da se sedam posto naše dece susretnu sa drogom". Ja sam slušao kako oni tamo filozofiraju, a onda sam rekao: "Da vam nešto kažem, ja nemam statistike, nemam stručno znanje, ali imam da kažem sledeće: Nemojte da mislite da se vaše dete koje ćete pustiti prvi ili drugi put samo u grad, da se tada odmah neće susresti sa drogom i da mu tada niko neće ponuditi da nešto proba. Nemote da mislite da će to da ga zaobiđe. Treba da mu objasnite da će to da mu se ponudi i da mu objasnite šta je šta. Bukvalno treba da mu objasnite i da pre toga vi znate šta je šta. Ne kažem da on treba da izabere šta će da uzme, ne treba da uzme ništa, ali mora to da zna! Jer zlo je zlo, ali od tog najvećeg zla ima manje i veće zlo. Jako je bitno da se to zna." Poenta moje priče je da, pogotovo u današnje vreme, ne smeju da postoje tabu teme, jer ako u porodici to postoji onda to nije dobro, to će biti problem - rekao je Lukas, pa otkrio kakav je razgovor vodio sa sinom:

"Drogu ti plaćati neću"

- Naravno. Pogotovo zbog mog stila života... Ja nisam mogao da kažem mojoj deci: "Nemoj to da radiš, to je štetno", a nisam ništa krio, zna se šta sam radio... Imao sam slučaj da sam saznao da je moj sin... Kako bih ti rekao, jako je teško da objasniš da ne radi to i da to nije dobro, a ti to radiš ili si radio. E sad, da ne dužim priču, u našem gradu ne može ništa da se uradi, moja deca ne mogu da urade ništa više od dva puta, a da ja to ne saznam, šta god da je. Ja sam to saznao i on je tu krenuo da krivuda, a ja sam mu rekao: "Ja sam ti otac. Podržavam te u svemu. Posao ću ti naći, kupio sam ti auto i stan ti plaćam... Ništa nije problem, ali pobrkao si lončiće, Aca Lukas sam ja, ti nisi, ti ćeš možda biti neko, možda ćeš uraditi nešto. Kada budeš nekad nešto, onda ćeš da radiš to i ja neću moći ništa da ti kažem, ali dok te ja izdržavam i dok si pod mojim jaslama sve je u redu, drogu ti plaćati neću. Dakle možeš da imaš sve ovo što ti pružam ili da nemaš ništa od toga - rekao je Lukas u podkastu "Lazarov", a potom otvoreno govorio o svom iskustvu sa drogom.

- Da je droga štetna jeste. To što sam ja imao sreću, možda je i genetski, da me za sve ove godine nije oštetilo, to ne znači da nekoga neće ubiti iz dva puta. To je zaista štetno i nije dobro. Ja, kao čovek koji je popularan tolike godine i koga, na kraju krajeva, klinci obožavaju, ja ne mogu da nemam toliku društvenu neodgovornost i da ćutim o tome. Znači, i treba da me kopirate po ovome i onome, ali jedina stvar za koju ne morate da me kopirate, a možete da budete Aca Lukas i bez toga, je da zaista zaobiđete tu drogu. To je apsolutno stvar koja nije potrebna nikome. Prošao sam kroz to, nije mi bio pakao, jer nisam takav tip. Ne mogu da kažem da sam prošao kroz pakao, nisam, jer sam imao sreće.

