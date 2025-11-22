Slušaj vest

Članice popularnog sastava „Frajle”, Jelena i Nevena Buča, pored koncerata koje nižu duž regiona, danas imaju još jednu potpuno novu, izuzetno značajnu ulogu, ulogu predavačica i edukatorki.

Kroz edukativni centar, koje su otvorile, one širom regiona drže predavanja i radionice na temu glasa, treme, scenskog nastupa i samopouzdanja.

Nakon predavanja koja su održale u Splitu, Podgorici, njihov nedavni seminar na fakultetu u Zagrebu privukao je veliku pažnju studenata, trenera, profesora i sportista, ali i šire javnosti. Sledeća stanica njihove regionalne edukativne turneje biće Osijek, 3. decembra na Kineziološkom fakultetu.

1/7 Vidi galeriju Frajle u Zagrebu Foto: Lisinski/Robert Gaspert

Ono što Frajlin pristup čini posebnim je spoj umetnosti, psihologije, nauke i dugogodišnjeg scenskog iskustva. Nevena je diplomirani psiholog, dok Jelena poseduje obrazovanje iz ekologije i metodike nastave, a zajedno donose znanje koje pomaže ljudima da savladaju tremu i pronađu sigurnost u sopstvenom glasu.

Danas je vrsta podrške potrebnija nego ikad, u vremenu kada se komunikacija preselila u video-format, kada preduzetnici snimaju "Instagram" i "TikTok" sadržaje, zaposleni drže prezentacije, menadžeri vode timove, u umetnosti, u sportu, biznisu i svi žele da progovore snažnije, jasnije i sa više samopouzdanja. Mnogi imaju znanje, ali glas "zastane", trema preuzme, a sigurnost nestane u ključnom trenutku.

Zato "Frajle"poručuju, da svako može da oslobodi svoj glas.

- Nova uloga je divna. Pored koncerata, želimo da pomognemo ljudima da se osećaju sigurnije kada govore, da savladaju tremu i da glas koriste kao alat koji može da pokrene, inspiriše i izgradi samopouzdanje. Držale smo predavanja u Splitu i Podgorici, sada i u Zagrebu, a nastavljamo u Osijeku. Pred nama je i veliki onlajn webinar 16. decembra, koji pripremamo za sve koji žele da čuju konkretne savete kako da svoj glas koriste pravilno i sa lakoćom I da se upoznaju sa našim centrum - istakla je Nevena, a Jelena nam je dodala:

1/4 Vidi galeriju Frajle Foto: Privatna Arhiva

- Naša misija je da ljudima iz različitih profesija pomognemo da pronađu sigurnost u svom glasu. Radimo sa pevačima, trenerima, preduzetnicima, profesorima sa svim onima koji se služe glasom. Mi smo tu da pokažemo koja je snaga glasa.

Edukativni susreti Jelene i Nevne spajaju umetnost, nauku, emociju i iskustvo i zato izazivaju oduševljenje gde god da se pojave. "Frajle" su još jednom dokazale da njihov glas nije samo muzički, već i edukativni, inspirativni i osnažujući glas koji pokreće ljude širom regiona.

kurir.rs/novosti

