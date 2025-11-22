Slušaj vest

Srpski teniser Laslo Đere danas se venčao sa svojom izabranicom, zanosnom brinetom Tamarom Pavićević, a glamurozna ceremonija je privukla ogromnu pažnju na društvenim mrežama.

Prve fotografije prikazuju Tamaru u raskošnoj beloj venčanici, čipkanoj u gornjem delu, sa dugim, nežnim velom koji je lepršao dok ju je ponosni otac vodio ka mladoženji.

Pogledajte fotografije sa venčanja:

Srpski teniser Laslo Đere i njegova partnerka Tamara Pavićević danas su se venčali, a gala slavlje su napravili u jednom luksuznom restoranu. Na mrežama su isplivali prvi snimci sa svadbenog veselja, na kom se pojavila i pevačica Milica Pavlović

Njihov emotivni zagrljaj izazvao je suze kod mnogih prisutnih, a među zvanicama su se našli i Viktor Troicki sa suprugom Aleksandrom, kao i teniser Filip Krajinović. Upravo je Aleksandra Troicki na Instagramu podelila ovaj dirljivi trenutak, uz opis:

- Najemotivniji trenutak, tata i ćerka.

Na svadbenom veselju bila je i Milica Pavlović, koja se sve vreme radovala uz mladu, a potom i zaplesala sa Aleksandrom Troicki, koja je bila izuzetno raspoložena. Milica je na svom Instagram profilu objavila snimak na kojem se vidi ona, prelepa mlada Tamara u raskošnoj venčanici i Aleksandra Troicki u dekoltiranoj haljini.

Aleksandra je kasnije podelila još jedan snimak - ovog puta svog supruga Viktora kako igra ispred mlade, uz kratak, duhovit opis:

- Moj muž u akciji.

Evo ko je Tamara Pavićević

Tamara je ćerka Mihaila Pavićevića, trenera Mornara i bivšeg stratega Crvene zvezde.

Navodno su se upoznali preko društvenih mreža, a odlazak na kafu je doveo i do početka ljubavi koja će biti krunisana brakom.

