DORIS DRAGOJEVIĆ IMALA OPERACIJU! Oglasila se i progovorila o ZDRAVSTVENOM PROBLEMU, mesecima se mučila: Imam poverenje u doktora!
Poznata pevačica Doris Dragović suočila se sa zdravstvenim problemom, o čemu je odlučila da otvoreno priča u javnosti.
Doris Dragović je, naime, nedavno imala operaciju katarakte.
Ona je time konačno rešila tegobe sa slabijim vidom koje su je pratile poslednjih meseci.
- O, da. Vidim ja sad sve što se događa. Da, da. Pa ta mrena je ipak bila nešto što je valjalo valjda rešiti, a kako ja u doktora imam poverenje, onda neka on odluči šta treba - rekla je sad Doris za "InMagazin".
Lična karta
Podsetimo, mnogi su oni koji su se prilično iznenadili pošto su saznali da Doris Dragović, u stvari, nije pravo ime ove pevačice.
U ličnoj karti, naime, piše joj Dorotea Budimir, prenosilo se ranije, a i Budimir joj je prezime koje je uzela pošto se udala. Dragović joj je devojačko prezime.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: