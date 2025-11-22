Slušaj vest

Poznata pevačica Doris Dragović suočila se sa zdravstvenim problemom, o čemu je odlučila da otvoreno priča u javnosti.

Doris Dragović je, naime, nedavno imala operaciju katarakte.

Ona je time konačno rešila tegobe sa slabijim vidom koje su je pratile poslednjih meseci.

- O, da. Vidim ja sad sve što se događa. Da, da. Pa ta mrena je ipak bila nešto što je valjalo valjda rešiti, a kako ja u doktora imam poverenje, onda neka on odluči šta treba - rekla je sad Doris za "InMagazin".

Podsetimo, mnogi su oni koji su se prilično iznenadili pošto su saznali da Doris Dragović, u stvari, nije pravo ime ove pevačice.

U ličnoj karti, naime, piše joj Dorotea Budimir, prenosilo se ranije, a i Budimir joj je prezime koje je uzela pošto se udala. Dragović joj je devojačko prezime.

