"VREME JE DA ASMIN DOKAŽE DA JE MUŠKARAC..." Alibabin otac stao uz Aneli, otkrio da li se nada njihovom pomirenju
Mustafa Durdžić, otac Asmina Durdžića, učesnika "Elite 9", oglasio se povodom odnosa sina i njegove nekadašnje partnerke Aneli Ahmić, koja je tekođe u rijalitiju.
Kako su se našli u izolaciji kao ovonedeljni potrčci u "Eliti", oni su spustili loptu, te je njihov odnos potpuno drugačiji od onakvog kakvim su ga mnogi očekivali, a sada je na svom Fejsbuku na njihov odnos ponovo reagovao Asminov tata Mustafa.
- Uvek se zapitam kako funkcioniše bivši par - naveo je Mustafa u opisu jedne objave.
- Mislim da su mnogo jedno drugom rekli u afektu i mislim da baš niko nije ravnodušan na osobu sa kojom ima dete. Isto tako mislim da je vreme da moj sin dokaže da je muškarac civilizovan, a ne divlji vepar kako ga puno vas smatra. Sad kad Aneli ima puno neprijatelja protiv sebe on je dužan da je zaštiti i drago mi je što se tako postavlja. Ima moju podršku. Zdravlje jedne osobe je ipak najbitnije bez obzira ko je u pitanju. Aneli ima jedan veoma težak period i svaki normalan otac će intervenisati - pisao je Mustafa na istoj mreži, pa lajkovao jedan komentar koji je glasio: "Daj Bože da se pomire".
Asmin i Aneli niakd prisniji
Podsetimo, bivši partneri, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, nakon skoro tri godine, rešili su da svedu račune tamo gde je i sve počelo, pred kamerama, pa su se tako našli oči u oči u "Eliti 9" i jedno drugom već nedeljama unazad odgovaraju na razne optužbe koje su oni iznosili, što u rijalitiju, što u izjavama za medije.
Te tako, ovonedeljni vođa, Jovana Tomić Matora, postavila je za svoje potrčke upravo njih dvoje, a situacija u izolaciji nije nimalo nalik onoj koju su mnogi, sudeći po komentarima na mrežama, očekivali. Naime, njih dvoje su nikad prisniji i u nikad boljim odnosima, što je mnoge šokiralo, dok neki drugi misle da je to dobro, s obzirom na to da imaju ćerkicu.
