Mustafa Durdžić, otac Asmina Durdžića, učesnika "Elite 9", oglasio se povodom odnosa sina i njegove nekadašnje partnerke Aneli Ahmić, koja je tekođe u rijalitiju.

Kako su se našli u izolaciji kao ovonedeljni potrčci u "Eliti", oni su spustili loptu, te je njihov odnos potpuno drugačiji od onakvog kakvim su ga mnogi očekivali, a sada je na svom Fejsbuku na njihov odnos ponovo reagovao Asminov tata Mustafa.

- Uvek se zapitam kako funkcioniše bivši par - naveo je Mustafa u opisu jedne objave.

- Mislim da su mnogo jedno drugom rekli u afektu i mislim da baš niko nije ravnodušan na osobu sa kojom ima dete. Isto tako mislim da je vreme da moj sin dokaže da je muškarac civilizovan, a ne divlji vepar kako ga puno vas smatra. Sad kad Aneli ima puno neprijatelja protiv sebe on je dužan da je zaštiti i drago mi je što se tako postavlja. Ima moju podršku. Zdravlje jedne osobe je ipak najbitnije bez obzira ko je u pitanju. Aneli ima jedan veoma težak period i svaki normalan otac će intervenisati - pisao je Mustafa na istoj mreži, pa lajkovao jedan komentar koji je glasio: "Daj Bože da se pomire".

Asmin i Aneli niakd prisniji

Podsetimo, bivši partneri, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, nakon skoro tri godine, rešili su da svedu račune tamo gde je i sve počelo, pred kamerama, pa su se tako našli oči u oči u "Eliti 9" i jedno drugom već nedeljama unazad odgovaraju na razne optužbe koje su oni iznosili, što u rijalitiju, što u izjavama za medije.

Te tako, ovonedeljni vođa, Jovana Tomić Matora, postavila je za svoje potrčke upravo njih dvoje, a situacija u izolaciji nije nimalo nalik onoj koju su mnogi, sudeći po komentarima na mrežama, očekivali. Naime, njih dvoje su nikad prisniji i u nikad boljim odnosima, što je mnoge šokiralo, dok neki drugi misle da je to dobro, s obzirom na to da imaju ćerkicu.

