Slušaj vest

Ceca je poslednjih dana u centru pažnje zbog sukoba sa bivšom prijateljicom Mirom Škorić, koja je iznela niz šokantnih tvrdnji o pevačici. Na pitanja novinara u vezi sa Mirinim uvredama, Ceca je reagovala prilično burno, a u jednoj od skorijih emisija otkrila je i više nego što je želela.

Foto: Printscreen

Pevačica je nosila elegantno belo odelo koje joj je odlično pristajalo, ali zbog dubokog dekoltea i bujnog poprsja morala je da primeni trik kako bi prikrila bradavice. Reč je o selotejpu kojim je učvrstila sako, što ovog puta nije promaklo pažljivim gledaocima.

Ulepšava sebe

Podsetimo, Ceca Ražnatović sveže je operisana. Pevačica je, kako kažu korisnici društvenih mreža, nedavno operisala nos. To su zaključili po skorašnjem gostovanju pevačice u jednoj emisiji, ali i po fotografijama iz prošlosti, tačnije od pre oko dve godine. Razlike su uočljive.

Ražnatovićevoj ovo nije prvi put da ulepšava sebe onako kako ona smatra da treba da izgleda, pa je pored nosa radila i fejslifting.

Na fotografiji koju je uslikao paparaco Kurira 2018. godine jasno se vidi hirurški rez koji je, po svemu sudeći, tada nastao u proteklih nekoliko meseci. Pevačicini fanovi koji su se pojavili ispred suda na Novom Beogradu te godine bili su zatečeni onim što su videli na njenom licu i nisu skrivali zabrinutost. Ceca, koja se pojavila u roze kompletu sa zalizanom kosom, očigledno je previdela da ožiljak na njenom licu može da izazove toliko komentara.

1/3 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Preent Screen

Ima novi menadžerski tim

Podsetimo, u timu Svetlane Cece Ražnatović došlo je do važnih promena. Od sada sarađuje sa menadžmentom Kamarad produkcije iz Beograda.

Iskusni profesionalci koji će ubuduće biti zaduženi za njene nastupe i turneje, već dugi niz godina uspešno sarađuju sa brojnim muzičkim imenima, među kojima su Saša Matić, Peđa Jovanović, Milica Pavlović i Milica Todorović.

Menadžerski tim Kamarad produkcije, zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i odličnim kontaktima u muzičkoj industriji, važi za jedan od najpouzdanijih na domaćoj sceni.

- Velika je čast i zadovoljstvo sarađivati sa umetnicom kakva je Ceca. Verujem da ćemo zajedno ostvariti brojne projekte koji će publici doneti nova iznenađenja, - izjavio je kratko Marko Maksimović.